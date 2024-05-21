Из Тульской области в Украину идут оккупанты: стало известно, как они маскируются

Приблизительно 600 российских окупантов из Тульской области, которые маскируются под гражданских, сдвигаются в Луганскую область. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин во время эфира телемарафона.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек. Цель их — перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях", — сообщил он.

Именно так захватчик хочет сохраниться, потому что военные автомобили украинской разведкой с помощью дронов уничтожают сразу

Спикер еще сказал, что в Харьковской области ситуация — сложная, динамично меняется, военным сил обороны удалось ее стабилизировать, в частности, и в Волчанске.

Волошин отметил, что враг не оставляет попыток прорывать украинскую оборону, в частности, в районе села Липцы и Волчанская.

"Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", — сказал он.

Только за прошлую неделю захватчик совершил 83 атаки, уже сегодня утром произошло 5 боевых столкновений.

Спикер продолжил, что у границы противник значительно усилил оперативно-тактическую группировку войск "Север", куда вошли боевые части как 6-й армии, так и 11 и 44 армейских корпусов.

"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое в районе Волчанска, где враг намеревался закрепиться в жилой застройке, но наши защитники делают все возможное и не дают ему это сделать", — заключил Назар Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, имеют ли кафиры силы, чтобы начать наступление на Сумскую область . Россияне запланировали свою операцию в Харьковской области, чтобы масштабно отвлечь украинские резервы от Покровского направления и Временного Яра или даже Запорожской области. Кроме того, по данным разведки, захватчики решили идти наступлением также на Сумскую область для того, чтобы максимально растянуть линию фронта и отвлечь Силы обороны от наиболее горячих направлений.