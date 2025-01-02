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Из самой большой бригады, которую учили на Западе, массово бегут военные: причины

155-я механизированная бригада должна была эффективно усилить защиту Покровска, впрочем не сложилось

сегодня, 18:39
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Ткачик Олеся

Украинское командование ужесточает свои позиции в Покровске, где россияне активизировали свои действия. Одну из ключевых ролей в этом должна была сыграть 155 механизированная бригада, однако ее боеспособность оказалась под угрозой еще до прибытия на фронт, сообщает Forbes.

Из самой большой бригады, которую учили на Западе, массово бегут военные: причины

Бригада имени Анны Киевской

Как отмечает издание, эта бригада входит в число немногих в ВСУ, оснащенных современной техникой, в частности, немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar. Штатная численность бригады должна составить более 5800 человек, что сделало бы ее одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины. Однако за девять месяцев подготовки, проходившей в Украине, Польше и Франции, бригада потеряла около 1700 военнослужащих из-за самовольного ухода из части. По состоянию на ноябрь около 500 человек оставались в самоволке, отмечается в статье.

По словам аналитика, известного под псевдонимом Tatarigami, причиной массового дезертирства стал "организационный и лидерский провал". Он критикует решения президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которые предпочли создание новых бригад вместо доукомплектования существующих. Это привело к дефициту опытного личного состава в боевых подразделениях.

"Но новые бригады недееспособны — с неравномерным руководством, отсутствующим оборудованием и целыми батальонами недостаточно подготовленных новобранцев с неоднозначным руководством, имеющим плохую привычку покидать свою бригаду при первой же возможности", – пишет Forbes и добавляет, что в первом же бою 155 потерь в людях и технике.

Начальник штаба бригады "Азов" подполковник Богдан Кротевич также выразил критику новых подходов формирования войск. Он считает, что современная техника и новобранцы могли бы гораздо эффективнее действовать в составе опытных подразделений.

Автор материала предполагает, что создание новых бригад имело политический подтекст. Украина стремилась продемонстрировать союзникам свою способность мобилизовать ресурсы, создавать новые подразделения и продолжать борьбу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бригаду, обучаемую во Франции, разбирают "на донорские органы".




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/01/01/ukraines-newest-leopard-2-brigade-began-disintegrating-before-it-reached-the-front-line/
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