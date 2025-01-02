Украинское командование ужесточает свои позиции в Покровске, где россияне активизировали свои действия. Одну из ключевых ролей в этом должна была сыграть 155 механизированная бригада, однако ее боеспособность оказалась под угрозой еще до прибытия на фронт, сообщает Forbes.

Бригада имени Анны Киевской

Как отмечает издание, эта бригада входит в число немногих в ВСУ, оснащенных современной техникой, в частности, немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar. Штатная численность бригады должна составить более 5800 человек, что сделало бы ее одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины. Однако за девять месяцев подготовки, проходившей в Украине, Польше и Франции, бригада потеряла около 1700 военнослужащих из-за самовольного ухода из части. По состоянию на ноябрь около 500 человек оставались в самоволке, отмечается в статье.

По словам аналитика, известного под псевдонимом Tatarigami, причиной массового дезертирства стал "организационный и лидерский провал". Он критикует решения президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которые предпочли создание новых бригад вместо доукомплектования существующих. Это привело к дефициту опытного личного состава в боевых подразделениях.

"Но новые бригады недееспособны — с неравномерным руководством, отсутствующим оборудованием и целыми батальонами недостаточно подготовленных новобранцев с неоднозначным руководством, имеющим плохую привычку покидать свою бригаду при первой же возможности", – пишет Forbes и добавляет, что в первом же бою 155 потерь в людях и технике.

Начальник штаба бригады "Азов" подполковник Богдан Кротевич также выразил критику новых подходов формирования войск. Он считает, что современная техника и новобранцы могли бы гораздо эффективнее действовать в составе опытных подразделений.

Автор материала предполагает, что создание новых бригад имело политический подтекст. Украина стремилась продемонстрировать союзникам свою способность мобилизовать ресурсы, создавать новые подразделения и продолжать борьбу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бригаду, обучаемую во Франции, разбирают "на донорские органы".



