Из полиции на фронт отправлять некого: почему правоохранителей оставляют в тылу

Предложения по отправке правоохранителей на фронт звучат постоянно, однако фактически отправлять в зону боевых действий некого. О ситуации в полиции рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина", сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, на линии боевого столкновения уже находятся тысячи полицейских. В процентном соотношении – 10%. "Около 10 тысяч полицейских – это комбатанты, находящиеся на линии фронта", – отметил министр.

По его словам, 25 тысяч находятся постоянно в зоне боевых действий.

“Мы занимаемся эвакуацией людей, занимаемся работой на блокпостах. Большой спектр работ вне полицейской деятельности. 40-45 тысяч постоянно находятся в зоне боевых действий и прифронтовых регионах. И мы говорим о приграничьях, где находится Государственная пограничная служба и подразделения полиции”, — пояснил Клименко.

Он уточнил, что в Нацполиции из 100 тысяч 25% – это женщины, 17% – это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста. Вот теперь можно легко сосчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщин и 17% – это те, кто не достиг мобилизационного возраста.

“То есть практически все силы Нацпола задействованы. Более половины Нацгвардии задействовано к выполнению боевых задач и половина Государственной пограничной службы задействована”, — отметил глава министерства.

Предложения отправить всю полицию на фронт он прокомментировал так: "Я думаю, что страх у некоторых людей, которые это говорят – не пойти на фронт или отправить своих родных туда. Или это просто непонимание, что безопасность в государстве, которое у нас есть сегодня, оно не будет само по себе оставаться, когда в городах не будет полиции. С одной стороны, мы видим полицейского, но с другой – мы не видим огромной армии следователей, документирующих тысячи преступлений, не видим тех, кто раскрывает преступления, чтобы людям жилось спокойнее”.

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