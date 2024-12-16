Из одного котла в другой: украинские военные снова на грани окружения

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Ткачик Олеся
На Кураховском направлении украинские военные могут попасть из одного котла в другой, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Курахово
По его словам, вчера российские захватчики продавили оборону в районе Сухих Ялов и Зеленовки. В этих населенных пунктах россияне закрепились и будут прорываться в Улаклу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов. Приспешник оккупантов заявлял, что там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам, они восемь раз просили при уходе им было отказано.
Также "Комментарии" рассказывали , что к югу от Курахового, в районе Успеновки, сложилась критическая ситуация. Враг создал так называемый "мешок", в который попали украинские подразделения. остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону.
"Комментарии" писали , что, как сообщил военкор Богдан Мирошников, россияне оккупировали Ганновку. По его информации, не все украинские военные, оборонявшие этот населенный пункт, смогли выйти из окружения.
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