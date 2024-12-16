На Кураховском направлении украинские военные могут попасть из одного котла в другой, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Курахово

"Не успели толком завершить вывод подразделений из района Успеновки, как п*дары начинают пытаться брать Курахово в кольцо", — сообщил военный.

По его словам, вчера российские захватчики продавили оборону в районе Сухих Ялов и Зеленовки. В этих населенных пунктах россияне закрепились и будут прорываться в Улаклу.

"Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения исключительно полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов. Приспешник оккупантов заявлял, что там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам, они восемь раз просили при уходе им было отказано.

Также "Комментарии" рассказывали , что к югу от Курахового, в районе Успеновки, сложилась критическая ситуация. Враг создал так называемый "мешок", в который попали украинские подразделения. остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону.

"Комментарии" писали , что, как сообщил военкор Богдан Мирошников, россияне оккупировали Ганновку. По его информации, не все украинские военные, оборонявшие этот населенный пункт, смогли выйти из окружения.



