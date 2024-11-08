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Из Курской области ВСУ могут перейти в Брянскую: как ВСУ расширят буферную зону

В Курской области ВСУ уже выполнили все свои задачи и могут либо выйти из региона, либо продолжить передвижение по РФ

сегодня, 11:46
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курщины, но ВСУ пока не планируют отходить даже после выполнения основных задач в рамках Курской операции, рассказал в эфире 24 канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан . Он отметил, что у украинских сил перспективы на российском направлении и будут покидать Курскую область только в случае существенного наращивания российских сил.

Из Курской области ВСУ могут перейти в Брянскую: как ВСУ расширят буферную зону

Бои в Курской области

По словам Свитана, украинским военным удалось успешно выполнить ключевую цель операции — разбить российскую группировку возле Суджи, которая готовилась к наступлению на Сумы. Более 20 тысяч российских военных были убиты или ранены, а еще 700 захвачены в плен и уже обменены на украинских защитников.

Кроме того, около 45 тысяч российских солдат продолжают вести бои, что также являлось важной целью украинской операции.

"Задачи выполнены, операция была рейдовая, у нас не было задачей захватить российские территории. Мы не русские и не грабители, мы чужого не берем", – отметил Свитан.

Еще одной задачей ВСУ было создание буферной зоны, растянувшейся на 30 километров вглубь Курской области и имеющей ширину от 40 до 50 километров. Из-за мин и разрушения инфраструктуры, которые оставили после себя россияне, жизнь на этой территории станет невозможной на длительное время.

При этом эксперт убежден, что уход украинских войск из Курской области будет рассматриваться только в случае, если Россия перебросит туда дополнительно 30 тысяч военных, возможно, даже из Северной Кореи, что увеличит общее количество группировки до 100 тысяч солдат.

Свитан также отметил, что Курская операция имеет потенциал для продолжения в направлении Брянской или Белгородской областей в целях расширения буферной зоны, и для этого нет необходимости возвращаться на территорию Украины – украинские военные могут действовать непосредственно на российской земле.

Завершая, эксперт подчеркнул, что подобные операции может одобрять только Генеральный штаб, обладающий полной информацией о ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне пошли в наступление в Курской области.




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Источник: https://24tv.ua/kurska-operatsiya-koli-zsu-mozhut-viyti-rosiyi_n2681033
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