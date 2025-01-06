Из армии будут разбегаться и не возвращаться в строй: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что проходит обсуждение идеи о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного ухода из частей.
Война в Украине
В частности, она сообщила, что 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СВЧ. Впрочем, по ее словам, идея состоит в том, чтобы продлить этот срок.
Такую идею подверг критике военный Кирилл Сазонов. Он назвал предложение Верещук продлить срок добровольного возвращения на службу "гениальной".
Сазонов обратился к Верещуку и народным депутатам с просьбой не вмешиваться в дела военных и оставить все вопросы Генштаба.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ушедшие в СЗЧ военные могут вернуться к 1 января, тогда они уйдут от приговора и получат все соцгарантии. Такую возможность напомнили в Закарпатском ОТЦК и СП. В ТЦК объяснили, что для упрощения возвращения в строй в приложении Армия работает новый сервис. Он позволяет сформировать цифровой рапорт и сообщить своему желанию вернуться на службу.
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