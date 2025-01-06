Из армии будут разбегаться и не возвращаться в строй: о чем идет речь

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что проходит обсуждение идеи о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного ухода из частей.

Война в Украине

В частности, она сообщила, что 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СВЧ. Впрочем, по ее словам, идея состоит в том, чтобы продлить этот срок.

"Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ", — сообщила Верещук.

Такую идею подверг критике военный Кирилл Сазонов. Он назвал предложение Верещук продлить срок добровольного возвращения на службу "гениальной".

"Гениально! Сама по себе амнистия имела смысл. Кто пошел в СЗЧ, потом пожалел, но не хочет в тюрьму, хочет вернуться. Здесь шанс – амнистия! Есть смысл возвращаться, повезло. Но если амнистию продлевают, продолжают, продолжают... Зачем возвращаться? Амнистию продолжат, куда торопиться? Потом еще продолжат. Пусть другие воюют, я вернусь летом. Если будет куда. Да и мотивация для других идти в СЗЧ ясна. Всегда будет амнистия, ничего страшного", — заявил военный.

Сазонов обратился к Верещуку и народным депутатам с просьбой не вмешиваться в дела военных и оставить все вопросы Генштаба.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ушедшие в СЗЧ военные могут вернуться к 1 января, тогда они уйдут от приговора и получат все соцгарантии. Такую возможность напомнили в Закарпатском ОТЦК и СП. В ТЦК объяснили, что для упрощения возвращения в строй в приложении Армия работает новый сервис. Он позволяет сформировать цифровой рапорт и сообщить своему желанию вернуться на службу.



