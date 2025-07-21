Российские пропагандистские псевдоСМИ пишут о том, что якобы дочь президента США Дональда Трампа Иванка восхищается стилем, красотой и верностью россиянок традициям. Такую информацию сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это фейк.

«Иванка Трамп восхищается стилем, красотой и верностью россиянок»: что известно

На самом же деле Иванка Трамп не имеет никакого отношения к этой публикации, а видео распространил фейковый фан-аккаунт, маскирующийся под ее официальный профиль.

Так, по данным фактчекеров из StopFake, этот аккаунт постоянно публикует кликбейтные сообщения для манипулирования американской аудиторией, например:

• "Ставьте лайк, если вы за Трампа", или "Должен ли Обама сесть в тюрьму? Да или Нет".

Само видео запостили с подписью: "Это россия. Что вы замечаете? – и никакого "увлечения" от имени Иванки нет.

Также в комментариях пользователи обсуждали другие темы:

• почему у видео почти нет мужчин (ответ: "путин убил всех парней");

• кто-то комментировал внешний вид женщин;

• другие подтрунивали над уровнем постановки и массовости.

В Центре подчеркивают, что российские медиа в очередной раз продвигают фейк, чтобы создать иллюзию международного признания и восхищения Россией.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на границе Украины и Польши якобы проходит антиукраинская акция. На самом же деле такую информацию распространили российские пропагандисты, чтобы рассорить наши государства.