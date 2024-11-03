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Итоги недели: сколько окупантов вернутся домой в черных пакетах

Общие боевые потери РФ за неделю

сегодня, 17:59
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Амбарцумян Анна

В течение последней недели украинские войска нанесли значительные потери российским силам на фронте. По данным первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, с 27 октября по 3 ноября общее количество потерь российской армии составило более 10 тысяч военнослужащих, а также более полутора тысяч единиц военной техники.

Итоги недели: сколько окупантов вернутся домой в черных пакетах

Боевые потери РФ. Фото из открытых источников

Количество потерь: солдаты и техника

Общие потери живой силы российской армии на фронте за неделю достигли 10 050 человек. Войска агрессора также потеряли значительное количество техники, в частности:

  • 69 танков и 168 боевых бронированных машин – критические для ведения наступательных операций;

  • 265 артиллерийских систем и 4 системы залпового огня важны для поддержки огневых позиций;

  • 10 установок ПВО – ослабляют защиту российских сил от авиаударов;

  • 600 единиц автотехники и 42 единицы спецтехники.

За прошедшую неделю украинские силы также ликвидировали 4 вражеских ракета и 388 беспилотных летательных аппаратов.

Итоги недели: сколько окупантов вернутся домой в черных пакетах - фото 2

Напомним, непогода заставила Россию снизить активность тактической авиации и беспилотников в Черноморском регионе. Несмотря на уменьшение интенсивности полетов, патрулирование и разведывательные операции со стороны РФ продолжаются. Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Мы — Украина". По его словам, на сегодняшний день погодные условия являются основным препятствием для воздушной деятельности российских сил в регионе. Плетенчук также отметил, что российские беспилотники в большинстве своем выполняют разведывательные функции, хотя некоторые из них могут нести боевую нагрузку.



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Источник: https://t.me/Pavliuk_KSV/5651
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