Итоги недели: сколько окупантов вернутся домой в черных пакетах

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Амбарцумян Анна
В течение последней недели украинские войска нанесли значительные потери российским силам на фронте. По данным первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, с 27 октября по 3 ноября общее количество потерь российской армии составило более 10 тысяч военнослужащих, а также более полутора тысяч единиц военной техники.
Боевые потери РФ. Фото из открытых источников
Общие потери живой силы российской армии на фронте за неделю достигли 10 050 человек. Войска агрессора также потеряли значительное количество техники, в частности:
69 танков и 168 боевых бронированных машин – критические для ведения наступательных операций;
265 артиллерийских систем и 4 системы залпового огня важны для поддержки огневых позиций;
10 установок ПВО – ослабляют защиту российских сил от авиаударов;
600 единиц автотехники и 42 единицы спецтехники.
За прошедшую неделю украинские силы также ликвидировали 4 вражеских ракета и 388 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, непогода заставила Россию снизить активность тактической авиации и беспилотников в Черноморском регионе. Несмотря на уменьшение интенсивности полетов, патрулирование и разведывательные операции со стороны РФ продолжаются. Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Мы — Украина". По его словам, на сегодняшний день погодные условия являются основным препятствием для воздушной деятельности российских сил в регионе. Плетенчук также отметил, что российские беспилотники в большинстве своем выполняют разведывательные функции, хотя некоторые из них могут нести боевую нагрузку.
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