Итоги недели: сколько окупантов вернутся домой в черных пакетах

В течение последней недели украинские войска нанесли значительные потери российским силам на фронте. По данным первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, с 27 октября по 3 ноября общее количество потерь российской армии составило более 10 тысяч военнослужащих, а также более полутора тысяч единиц военной техники.

Боевые потери РФ. Фото из открытых источников

Количество потерь: солдаты и техника

Общие потери живой силы российской армии на фронте за неделю достигли 10 050 человек. Войска агрессора также потеряли значительное количество техники, в частности:

69 танков и 168 боевых бронированных машин – критические для ведения наступательных операций;

265 артиллерийских систем и 4 системы залпового огня важны для поддержки огневых позиций;

10 установок ПВО – ослабляют защиту российских сил от авиаударов;

600 единиц автотехники и 42 единицы спецтехники.

За прошедшую неделю украинские силы также ликвидировали 4 вражеских ракета и 388 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, непогода заставила Россию снизить активность тактической авиации и беспилотников в Черноморском регионе. Несмотря на уменьшение интенсивности полетов, патрулирование и разведывательные операции со стороны РФ продолжаются. Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Мы — Украина". По его словам, на сегодняшний день погодные условия являются основным препятствием для воздушной деятельности российских сил в регионе. Плетенчук также отметил, что российские беспилотники в большинстве своем выполняют разведывательные функции, хотя некоторые из них могут нести боевую нагрузку.