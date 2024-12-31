Итоги боевой работы за 2024 год: силы ПВО уничтожили более 11 тыс. дронов и 1,3 тыс. ракет

В 2024 году Украина уничтожила более 1,3 тысяч ракет разных типов, 11,2 тысяч ударных беспилотников, 3,2 тысяч разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 40 российских самолетов и 6 вертолетов. Такие данные предоставляют Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Фото: из открытых источников

Авиация Воздушных сил в течение года осуществила более 20 тысяч самолетов, из которых почти 9 тысяч были на боевое применение западных средств поражения.

По сравнению с 2023 годом, в 2024 году Россия значительно увеличила количество ракет и ударных дронов, использованных для атак на объекты критической инфраструктуры Украины. Кроме того, появилось много беспилотников, имитирующих настоящие Shahed, являющиеся попыткой врага перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

В течение года российские самолеты совершили десятки тысяч запусков управляемых авиабомб по прифронтовым территориям Украины. Кроме того, Россия значительно увеличила производство и применение баллистических ракет, в частности, северокорейских KN-23.

В Киеве в течение 2024 года было объявлено 500 воздушных тревог, в ходе которых российские войска нанесли почти 200 воздушных ударов. В частности, по столице было запущено более 1,6 тысяч средств поражения различных типов, среди которых более 1,3 тысяч БПЛА, более 200 крылатых ракет, 24 баллистические ракеты, 22 аэробалистические ракеты "Кинжал" и 7 гиперзвуковых ракет "Циркон".

С 2022 года в результате воздушных атак России в Киеве погибли более 1 300 мирных жителей, в том числе 11 детей. Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА, подчеркнул, что многие киевляне стали менее внимательными к своей безопасности, не всегда спускаются в укрытие во время тревог, что приводит к трагическим последствиям, в частности, к гибели детей.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в ночь на 30 декабря российские кафиры выпустили по Украине 43 беспилотника из Приморско-Ахтарска (РФ). Среди них ударные дроны и беспилотники других типов. По статистике Воздушных сил ВСУ все они обезврежены, ни один не долетел до цели.