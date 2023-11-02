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Итальянский премьер попала в скандал из-за заявлений об усталости от войны

Российские пранкеры разыграли Джорджию Мэлони во время телефонного звонка, где она заявила об усталости от войны в Украине.

сегодня, 10:27
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони во время разговора с российскими пранкерами заявила, что некоторые мировые лидеры устали от войны, которая длится 20 месяцев в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Итальянский премьер попала в скандал из-за заявлений об усталости от войны

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Фото из открытых источников

Российские пранкеры "Вован и Лексус", которые, вероятно, являются агентами Кремля, позвонили Мэлони и представились одним из чиновников Африканского союза. Во время разговора с ними Мэлони сделала неоднозначные заявления о войне в Украине, которые будут положительно восприняты в Москве, где надеются на уменьшение помощи Украине от стран Запада.


"Я вижу, что многие устали. По правде говоря, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход", — сказала Мэлони.

Кроме того, Мэлони высказалась о контрнаступлении. Итальянский премьер указала, что он не изменил ситуацию в конфликте, а война может длиться много лет, "если мы не попытаемся найти какие-либо решения".

Администрация Мэлони подтвердила действительность разговора с российскими пранкерами, который состоялся 18 сентября. В сообщении говорится, что Джорджия Мэлони "жалеет, что была обманута".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии назвала настоящую цель атаки ХАМАС на Израиль. Джорджия Мэлони заявила, что миру нужно быть внимательным, чтобы не попасть в ловушку боевиков ХАМАСа.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Италии Мэлони, выступившем с заявлением о помощи Украине. Лидер Италии указала на необходимость не ослаблять помощь для Украины, ведущей войну против России.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/11/01/giorgia-meloni-european-leaders-tired-ukraine-war-prank/
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