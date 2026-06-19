Италия наотрез отказалась закупать оружие для Украины: в Риме ошеломили оправданием

На фоне расширения европейских программ военной поддержки Украины через механизм PURL , предусматривающий закупку американского вооружения за средства европейских стран, Италия продолжает воздерживаться от участия в этой инициативе. Об этом сообщает Defense Express .

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Как отмечает издание, позиция Рима остается неизменной еще с декабря прошлого года, когда итальянское правительство впервые отказалось присоединиться к программе. Тогда свой отказ объясняли ожиданиями скорейшего достижения перемирия в войне. В этот период активно обсуждались трехсторонние консультации между Украиной, Россией и США, инициированные командой Дональда Трампа. Однако, несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев и перспективы мира остаются неопределенными, Италия не пересмотрела свою позицию по участию в PURL .

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто в выступлении в парламенте подтвердил, что страна не планирует приобщаться к механизму, ссылаясь на предыдущее политическое решение. Это заявление прозвучало параллельно со встречей в формате Рамштайн, где другие партнеры Украины объявили новые взносы в PURL почти на 1 млрд долларов. К программе присоединилась даже Австралия, выделившая 100 млн долларов.

По оценкам Defense Express официальные объяснения Италии не полностью отражают реальные мотивы ее осторожной позиции. Аналитики обращают внимание, что Рим имеет напряженность в отношениях с США, в частности, из-за различных подходов к ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно именно американское вооружение является ключевым элементом механизма PURL .

Отдельно отмечается, что итальянское правительство демонстрирует сдержанность относительно увеличения собственных оборонных расходов, несмотря на предварительные договоренности в рамках НАТО и ЕС, что также вызывает дополнительные дискуссии среди партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина, по мнению политтехнолога Виталия Балы, допустила существенную дипломатическую ошибку, фактически передав инициативу по формированию плана прекращения боевых действий команде Дональда Трампа. Эксперт убежден, что Киев должен самостоятельно разработать собственную дорожную карту завершения войны, а не ждать внешних предложений.