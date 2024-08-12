Министры иностранных дел Италии и Швейцарии, Антонио Таяни и Иньяцио Кассис подписали совместную декларацию, призывающую к проведению второго Глобального саммита мира с участием всех заинтересованных сторон. В документе они выразили глубокую обеспокоенность по поводу длительной агрессии России против Украины, которая продолжает приводить к значительным разрушениям и большим страданиям.

Переговоры Украины и РФ

Министры напомнили о важности итогов первого Саммита мира, в частности о необходимости обеспечения ядерной и продовольственной безопасности, освобождении всех военнопленных и возвращении депортированных украинских детей и гражданских. Они отметили важность диалога со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира и договорились поддерживать тесный контакт для создания условий для проведения второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию, и ключевых глобальных игроков.

Кроме того, главы МИД Италии и Швейцарии призвали к созданию совместной переговорной платформы, базирующейся на принципах международного права и соблюдении территориальной целостности и независимости государств, закрепленных в Уставе ООН.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в принципе Украина не против участия России во втором саммите мира, проведение которого планируется осенью. Впрочем, РФ на разных уровнях заявляла о том, что она не будет участвовать в этом Западе по нескольким причинам. Во-первых, террористическую Россию категорически не устраивает формула мира президента Владимира Зеленского, ее в Кремле считают нереалистичной. Во-вторых, в РФ хотят четкой повестки дня, чтобы принять участие в саммите и "что-то подписать".

Впрочем, после событий в Курской области кремлевский диктатор Путин заявил , что Россия не будет проводить с Украиной никаких переговоров.



