ISW: россияне продвинулись в Курской области и вблизи четырех городов в Украине

По информации американского института изучения войны ISW , российские силы продвинулись в Курской области 14 декабря.Геолокационные кадры показывают, что это произошло во время усиленного механизированного штурма к востоку от Любимовки возле Корневого.

Бои в Курской области

Кроме того, аналитики указывают на то, что российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. При этом российские оккупанты утверждают, что продвинувшиеся в северной части Лозовой, впрочем, аналитики института не нашли ни одного подтверждения этой информации.

Также аналитики ISW указывают, что российские захватчики продолжают наступление возле Северска в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Впрочем, добавляют эксперты, россияне не добились там никакого успеха и продвижений пока не имеют.

"Российские войска продвинулись в центре Торецка 13 и 14 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на северо-запад к шахте "Центральная" и к рынку в центре города", — говорится в сообщении аналитиков института.

Кроме того, по их информации, российские захватчики также продвинулись на Покровском и Кураховском направлениях. В частности, в Курахово кафиры сумели дойти до здания городского совета на улице Мечникова.

По данным ISW оккупанты также продолжали наступательные действия на Угледарском направлении в районе Елизаветовки и Веселого Роща, возле Ганновки, Успеновки, Трудового, Константинопольского и Сухих Ял.

Кроме того, захватчики ведут наступление в районе Великой Новоселки, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.Впрочем, они все же имеют незначительное продвижение в западной части Запорожской области в районе Орехова, северо-восточнее Нестерянки возле Роботино.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ пошли в контрнаступление на Покровском направлении.



