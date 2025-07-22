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Истребители ВСУ залетели в воздушное пространство Румынии во время атаки РФ: Бухарест отреагировал

После массированной атаки РФ украинские истребители Су-27 нечаянно пересекли границу с Румынией.

22 июля 2025, 11:25
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Slava Kot

В ночь на 21 июля несколько украинских истребителей Су-27 временно оказались в воздушном пространстве Румынии. В Бухаресте заявили, что нарушение не создало угрозы, однако для контроля ситуации в небо были подняты румынские F-16 и итальянские Eurofighter Typhoon.

Истребители ВСУ залетели в воздушное пространство Румынии во время атаки РФ: Бухарест отреагировал

Украинский истребитель. Фото из открытых источников

По данным Министерства национальной обороны Румынии, радиолокационные системы зафиксировали по меньшей мере 12 украинских воздушных целей вблизи границы. Четыре из них ненадолго пересекли воздушное пространство Румынии в районах Сигета Мармацией и Викову-де-Сус. Нарушение румынского воздушного пространства произошло после того, как Украина срочно рассредоточила авиацию на западе страны из-за массированной ночной атаки со стороны России, наносившей удары по аэродромной инфраструктуре.

Около 03:30 с авиабазы Борча взлетели два румынских F-16 для мониторинга, а уже в 05:00 к воздушному патрулированию присоединились два Eurofighter Typhoon с 57-й базы Михаила Когелничана. Румынские военные отметили, что ситуация находилась под полным контролем и не представляла угрозы национальной безопасности или населению.

"Хотя наша страна не является непосредственной мишенью, война в Украине, вблизи национальной территории, а также нападения на украинскую инфраструктуру требуют мер по защите румынских граждан и национальной инфраструктуры", — говорится в заявлении румынского Минобороны.

В Бухаресте также подчеркнули, что страна действует в координации с союзниками по НАТО и постоянно мониторит воздушное пространство.

Напомним, что 21 июля Россия выпустила по Украине более 420 дронов и ракет, в том числе ракеты "Кинжал", "Калибр", "Искандер-М" и Х-101. Попадания произошли в трех регионах, еще в 12 зафиксировано падение обломков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Румыния приняла решение сбивать российские дроны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал ответ России на удары по Украине.



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Источник: https://english.mapn.ro/cpresa/6551_press-release
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