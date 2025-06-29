История военного со шрамом «слава россии»

Андрей Переверзев, боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулся из российского плена с выжженной на теле надписью "Слава России". Он планирует вернуться в ряды ВСУ, если позволит состояние здоровья.

Военный со шрамом «слава россии»

В плен попал в феврале 2024 во время обороны позиций. Во время боя рядом взорвалась граната — от ударной волны потерял сознание и подумал, что потерял ноги. Когда пришел в себя, увидел вокруг русских военных. Они удивились, что он выжил: в момент, когда его вытащили, он не дышал и не имел пульса.



После этого его перенесли на российскую сторону. Медицинскую помощь не предоставили — открытые раны кровоточили, из-за потери крови он неоднократно терял сознание. Вместо помощи побои: по голове ударили пластиковой пятилитровой бутылкой, чтобы "поздравить".



После избиения начали допросы. Чтобы сохранить жизнь, военный начал придумывать ответы, "рассказывать сказки", чтобы не вызвать еще большей агрессии. Когда выяснилось, к какому подразделению принадлежит, обращение стало более жестоким. До утра его пытали током даже по открытым ранам.



После пыток доставили в госпиталь. Там сделали операцию: из-за взрыва были разорваны мочевой пузырь, уретра и прямая кишка — часть прямой кишки удалили. Когда медсестра пришла сменить повязку, посоветовала "перекрыть татуировкой", но он еще не понимал, о чем идет речь.



Надпись "Слава России" на своем теле увидела впервые, когда была переведена в обычную палату. Реакция была мгновенной – осознание того, что российские медики умышленно выжгли это на его теле. Врачи предположили, что это сделал хирург, скорее всего, медицинским паяльником.



В плену держался благодаря обещанию дочери: каждый день повторял себе, что вернется. В настоящее время он проходит лечение и реабилитацию. Если врачи разрешат, вернется в службу.



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