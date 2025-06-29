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История военного со шрамом «слава россии»

Военный со шрамом «Слава России» на теле рассказал о пленении, пытках и желании вернуться в строй

29 июня 2025, 15:25
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Ткачова Марія

Андрей Переверзев, боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулся из российского плена с выжженной на теле надписью "Слава России". Он планирует вернуться в ряды ВСУ, если позволит состояние здоровья.

История военного со шрамом «слава россии»

Военный со шрамом «слава россии»

В плен попал в феврале 2024 во время обороны позиций. Во время боя рядом взорвалась граната — от ударной волны потерял сознание и подумал, что потерял ноги. Когда пришел в себя, увидел вокруг русских военных. Они удивились, что он выжил: в момент, когда его вытащили, он не дышал и не имел пульса.

После этого его перенесли на российскую сторону. Медицинскую помощь не предоставили — открытые раны кровоточили, из-за потери крови он неоднократно терял сознание. Вместо помощи побои: по голове ударили пластиковой пятилитровой бутылкой, чтобы "поздравить".

После избиения начали допросы. Чтобы сохранить жизнь, военный начал придумывать ответы, "рассказывать сказки", чтобы не вызвать еще большей агрессии. Когда выяснилось, к какому подразделению принадлежит, обращение стало более жестоким. До утра его пытали током даже по открытым ранам.

После пыток доставили в госпиталь. Там сделали операцию: из-за взрыва были разорваны мочевой пузырь, уретра и прямая кишка — часть прямой кишки удалили. Когда медсестра пришла сменить повязку, посоветовала "перекрыть татуировкой", но он еще не понимал, о чем идет речь.

Надпись "Слава России" на своем теле увидела впервые, когда была переведена в обычную палату. Реакция была мгновенной – осознание того, что российские медики умышленно выжгли это на его теле. Врачи предположили, что это сделал хирург, скорее всего, медицинским паяльником.

В плену держался благодаря обещанию дочери: каждый день повторял себе, что вернется. В настоящее время он проходит лечение и реабилитацию. Если врачи разрешат, вернется в службу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, занимающий должность с 2021 года, задекларировал немалые доходы, наличные сбережения и новое авто премиум-класса.




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Источник: https://youtu.be/soIr4Ry_Ifc?si=tk8eGdt-pRN-nrAY
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