Историк назвал единственный вариант избегания Украины большой войны с РФ

История "условного способа" не знает. Поэтому если произошло именно так, как произошло, то так должно произойти и иначе быть не могло, а другие сценарии – это уже альтернативная история, и это не до науки вопрос – это фантастика. Такое мнение в интервью youtube-канала фонда "Вернись живым" высказал украинский историк Владлен Мараев.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мне часто задают такой вопрос, но", – отметил историк.

Специалист отметил, что возможно, единственный вариант избегания этой войны был, если бы Украина с самого начала шла по тому пути, по которому пошла Беларусь. Такой вариант мог полностью удовлетворить Российскую Федерацию. То есть пребывание не просто в статусе вассала России, а постепенная интеграция и ассимиляция этой страны в российское пространство. Вплоть до того, что с твоей территории врываются в другое государство войска, а руководитель этой страны в интервью потом заявляет, что он об этом ничего не знал. Поэтому, разве что такое расписание могло стать для Киева спасительным. Однако Украине выпала судьба прожить другую историю.

Мараев отметил, что, например, в Беларуси не было казачества. По его словам, состояние формирования белорусской и украинской наций находилось и сейчас находится на разных этапах.

"Это один из ключевых факторов, почему наши пути, ну, точнее, наша история пошла по разным путям… И поэтому путь наш исторически обусловлен иначе. Не могло так пойти, чтобы мы пошли по пути Беларуси. И потому мы не являемся Беларусью. А Россия, российское политическое руководство, исходит из своих представлений о том, что украинцев, в принципе, не существует как отдельной нации, а есть один "единый" русский народ, в который входят и украинцы, и белорусы", — считает историк.

Читайте на портале "Комментарии" — как изменилось отношение украинцев к Независимости Украины: что показала большая война.



