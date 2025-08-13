В пятницу президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин должны провести встречу на Аляске. Уже сообщают о вероятной трехсторонней встрече с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в конце следующей недели запланирована трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина. По его словам, информацию обнародовало издание CBS со ссылкой на собственные источники.

"Два источника, знакомых с этими переговорами, сообщили во вторник, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", — пишет издание CBS News.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что кошмар Украины состоит в том, что президент США Дональд Трамп использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув военное урегулирование, которое передаст Киеву, пишет издание Politico. Озвученные красные линии, как надеется Зеленский и лидеры ЕС, удержат Путина от использования соглашения с Трампом как возможности перегруппироваться и продолжить достижение своей главной цели — не захват части восточной Украины, а уничтожение независимого, демократического украинского государства.

По данным издания, озвучены ключевые требования Украины на переговорах. Среди них, сохранение курса в НАТО и ЕС, возвращение всех детей и военнопленных, никакой отмены санкций. Однако первоочередной должно быть постоянное прекращение огня, а затем возможен обмен территориями.