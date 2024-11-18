«Искандер», упавший в Одессе, был сбит ПВО

В 11:57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер - М", сбитой противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Обстрел Одессы. Фото: ГСЧС

К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, в 11:45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит враждебный БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный… Одесса постоянно под прицелом оккупантов — террористы намеренно наносят удары ракетами разных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения.

Призываем всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение", – подчеркнули в воздушных силах ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ракетный удар по Одессе: по состоянию на 14:30 известно о 10 погибших

Среди них 7 полицейских – следователи и работник конвойной службы полиции, и медик. Еще 39 человек получили ранения разной степени тяжести.

Россияне посреди дня ударили по жилому району Одессы, предварительно баллистической ракетой "Искандер". Ударом повреждено общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили.

В настоящее время известно о 10 погибших — 7 полицейских, медик и 2 местных жителя. Кроме того, еще 39 получили ранения, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей.

Читайте также: Страшный удар по Одессе: россияне снова распространяют фейки

Пропагандисты государства-террориста снова распространяют фейки об обстреле мирного населения, прикрываясь якобы ударами по "военным целям".

"Мощный удар нанесен в Одессе по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные, на место выехали "скорые"", — заявило пропагандистское издание РИА-Новости со ссылкой на информаторов "в подполье".