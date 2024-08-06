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Исчезновение России или освобождение территорий: что для украинцев означает победа в войне

Большинство украинцев считают победой в войне частичный или полный вывод российской армии с территории Украины.

сегодня, 12:05
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Slava Kot

Треть украинцев называет победоносным окончанием войны освобождение всех оккупированных Россией территорий. Четверть граждан Украины считает победой такое окончание войны, при котором российские войска должны быть частично или полностью выведены из украинских земель по состоянию на 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.

Исчезновение России или освобождение территорий: что для украинцев означает победа в войне

Что украинцы сочтут победой в войне. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 18,7% украинцев считают, что победой в войне станет освобождение всей территории Украины. Еще 17,5% указывают, что кроме деоккупации Украины Россия должна заплатить компенсацию за войну и разрушение из-за военной агрессии.

15% опрошенных назвали победой в войне освобождения части оккупированных армией РФ территорий после 24 февраля 2022 года, а 9,1% респондентов указывают на полное освобождение захваченных Россией украинских земель после 2022 года.

11,1% респондентов указывают, что для них победой станет окончание войны на нынешней линии разграничения. Столько же украинцев назвали победой в войне исчезновения Российской Федерации.

9,4% опрошенных затруднились ответить на вопрос, а 3,7% назвали победой определенное отступление украинских войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией. Более половины украинцев считают, что мирные переговоры должны начаться при полном или частичном выводе российских войск с территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что представитель Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о готовности Украины к мирным переговорам с Россией.



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