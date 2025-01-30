Исчезновение без вести бойцов 155-й бригады: что узнала военный омбудсмен

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что несколько дней работала на Донбассе в боевых воинских частях по разным вопросам. По ее словам, одним из основных направлений работы было выяснение обстоятельств пропажи без вести военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады. Родные военных из 155-ки долгое время не имели должной коммуникации с частью.

155 бригада

Как сообщила Решетилова, уже новый комбриг и его заместители создали отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, понесших потери.

Расследователи фактически поминутно реконструируют события, во время которых терялась связь с военнослужащими, выясняют, какие меры применялись для эвакуации, анализируют доклады разведки, чтобы понять, что могло произойти с пропавшими собратьями. Это хороший пример не формального подхода к проведению служебных расследований, а реального уяснения обстоятельств, который должен быть имплементирован в других воинских частях. Правда, такие отделы расследований должны разворачиваться не постфактум, а в режиме реального времени", — отметила Решетилова.

Также она добавила, что кроме качественного проведения служебных расследований это еще и источник аналитики для командиров и предмет для выводов и работы над ошибками.

Военный омбудсмен сообщила, что в ближайшее время семьям пропавших без вести из 155 бригады должны предоставить исчерпывающую информацию о ситуации с их родными.

"Пока в Киеве неслись дискуссии о судьбе 155 бригады, ее военнослужащие продолжали героические бои: шли на штрумы, отражали и удерживали позиции. Во время опроса свидетелей я спросила, знали ли они всю информацию об управленческом хаосе, о журналистских расследованиях, об уголовных производствах? На что один сержант мне ответил: "Мы знали и знаем только то, что нам нужно удержать Покровск", – говорит Решетилова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Государственное бюро расследований задержало командира роты 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", покинувшего место службы и подстрекавшего к этому своих подчиненных.



