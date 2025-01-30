Исчезновение без вести бойцов 155-й бригады: что узнала военный омбудсмен

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Ткачик Олеся
Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что несколько дней работала на Донбассе в боевых воинских частях по разным вопросам. По ее словам, одним из основных направлений работы было выяснение обстоятельств пропажи без вести военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады. Родные военных из 155-ки долгое время не имели должной коммуникации с частью.
155 бригада
Как сообщила Решетилова, уже новый комбриг и его заместители создали отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, понесших потери.
Также она добавила, что кроме качественного проведения служебных расследований это еще и источник аналитики для командиров и предмет для выводов и работы над ошибками.
Военный омбудсмен сообщила, что в ближайшее время семьям пропавших без вести из 155 бригады должны предоставить исчерпывающую информацию о ситуации с их родными.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Государственное бюро расследований задержало командира роты 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", покинувшего место службы и подстрекавшего к этому своих подчиненных.
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