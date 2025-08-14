logo

Исчез российский истребитель Су-30СМ: что произошло

Вблизи Змеиного исчез российский истребитель Су-30СМ - разведка ВМС зафиксировала радиоперехват

14 августа 2025, 20:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили о получении радиоперехвата, свидетельствующего о потере связи с самолетом Су-30СМ российских оккупационных войск. Воздушное судно выполняло задание в юго-восточном направлении от острова Змеиный.

Исчез российский истребитель Су-30СМ: что произошло

Исчезновение российского истребителя

По предварительной информации, самолет мог потерпеть аварию по неизвестным причинам. На данный момент нет подтверждений, была ли это техническая неисправность или другие обстоятельства, связанные с боевой обстановкой в регионе.

Оккупационные силы уже начали поисково-спасательную операцию. Известно, что на поверхности моря обнаружены обломки воздушного судна, однако экипаж — пилотов истребителя пока не был найден.

Подробности инцидента и его причины выясняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы из 12 человек, которые под прикрытием организации "Другая Украина" действовали в Москве и выполняли задачи российских спецслужб. Организация была создана с участием Виктора Медведчука и ФСБ РФ.  
По данным следствия фигуранты занимались распространением российской пропаганды, дискредитацией Украины на международной арене и организацией антиукраинских акций в странах Европейского Союза. Ключевым свидетелем по делу стал Кирилл Молчанов — задержанный в Польше так называемый "политэксперт", работавший на ФСБ. В его телефоне следователи обнаружили переписку с генералом российской спецслужбы.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News Radio заявил, что завтра во время саммита на Аляске ожидается назначение еще одной встречи, целью которой станет заключение мирного соглашения.  



Источник: https://t.me/ukrainian_navy/15889
