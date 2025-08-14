Исчез российский истребитель Су-30СМ: что произошло

Рубрики
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили о получении радиоперехвата, свидетельствующего о потере связи с самолетом Су-30СМ российских оккупационных войск. Воздушное судно выполняло задание в юго-восточном направлении от острова Змеиный.
Исчезновение российского истребителя
По предварительной информации, самолет мог потерпеть аварию по неизвестным причинам. На данный момент нет подтверждений, была ли это техническая неисправность или другие обстоятельства, связанные с боевой обстановкой в регионе.
Оккупационные силы уже начали поисково-спасательную операцию. Известно, что на поверхности моря обнаружены обломки воздушного судна, однако экипаж — пилотов истребителя пока не был найден.
Подробности инцидента и его причины выясняются.