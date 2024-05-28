Иран решился поставить РФ новейшее высокоточное оружие, о котором так долго просил Путин: детали

Иран впервые поставил России новые высокоточные авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале немецкого таблоида "Bild".

Беспилотник Qods Mohajer-6 нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Фото: t.me/BILD_Russian

Военный эксперт "Bild" по анализу открытых данных Юлиан Репке изучил видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). Примечательно, что в Иране их взяли на вооружение только в 2019 году.

"Судя по всему, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", — отметил Репке.

До этого случая российские оккупанты не применяли высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Репке, их использование указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Стоит отметить, хоть Иран официально и не признает этого, но с первых месяцев полномасштабного вторжения Тегеран активно поддерживает Россию в войне против Украины и оказывает стране-агрессору военную помощь.

В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

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