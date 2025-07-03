Иран прекратил поставку "шахедов" россиянам: что известно

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Лиля Воробьева
Иран остановил прямые поставки ударных дронов Shahed-136 в Россию, однако передал ей технологии и продолжает технически поддерживать производство этих беспилотников. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос LIGA.net .
Иранский Шахед (фото из открытых источников)
По данным украинской разведки, Иран помог России наладить серийное производство компонентов дронов Shahed-136, привлекая для этого собственных технических специалистов. В частности, после открытия завода по производству дронов типа "Герань-2" в Елабуге (Татарстан), прямая передача готовых "Шахедов" из Тегерана была приостановлена.
Вместе с тем, Иран не отказался полностью от сотрудничества с Кремлем: по данным ГУР, страна продолжает поставлять отдельные элементы авионики и комплектующие для российских дронов.
"Герань-2" — это российское название дронов Shahed-136, активно используемых оккупационными войсками против Украины с осени 2022 года.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что активизация российских обстрелов по Украине — это попытка Владимира Путина демонстративно показать силу и бесполезность дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада, в том числе Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире Fox News заявил Герберт Макмастер — генерал армии США в отставке и бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017–2018 годах.
По мнению Макмастера, Кремль целенаправленно пошел на масштабную эскалацию на этой неделе, нанеся самый мощный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.Комментируя потенциальную реакцию бывшего и предположительно будущего президента США Дональда Трампа, Макмастер заявил, что российский диктатор вряд ли сможет повлиять на него.