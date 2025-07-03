Иран прекратил поставку "шахедов" россиянам: что известно

Иран остановил прямые поставки ударных дронов Shahed-136 в Россию, однако передал ей технологии и продолжает технически поддерживать производство этих беспилотников. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос LIGA.net .

Иранский Шахед (фото из открытых источников)

По данным украинской разведки, Иран помог России наладить серийное производство компонентов дронов Shahed-136, привлекая для этого собственных технических специалистов. В частности, после открытия завода по производству дронов типа "Герань-2" в Елабуге (Татарстан), прямая передача готовых "Шахедов" из Тегерана была приостановлена.

Вместе с тем, Иран не отказался полностью от сотрудничества с Кремлем: по данным ГУР, страна продолжает поставлять отдельные элементы авионики и комплектующие для российских дронов.

"Герань-2" — это российское название дронов Shahed-136, активно используемых оккупационными войсками против Украины с осени 2022 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что активизация российских обстрелов по Украине — это попытка Владимира Путина демонстративно показать силу и бесполезность дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада, в том числе Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире Fox News заявил Герберт Макмастер — генерал армии США в отставке и бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017–2018 годах.

По мнению Макмастера, Кремль целенаправленно пошел на масштабную эскалацию на этой неделе, нанеся самый мощный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.

Комментируя потенциальную реакцию бывшего и предположительно будущего президента США Дональда Трампа, Макмастер заявил, что российский диктатор вряд ли сможет повлиять на него.

"Я не думаю, что он (Путин) может обыграть Дональда Трампа. Вы видели, что произошло с иранцами. Он дал им 60 дней, а они дали 61 — и он начал действовать", — отметил он.







