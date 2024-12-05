Инженер раскрыл слабые стороны дешевых дронов в войне с ПВО РФ

Украинские военные активно используют беспилотники для разных задач, однако оснащение их ракетами остается сложным вопросом. По словам инженера Виталия Брызгалова, разрабатывающего беспилотные летательные аппараты "Кобра" для ВСУ, реализовать такую идею возможно, но у нее много нюансов. Об этом сообщают издания "Комментарии" со ссылкой на "Фокус".

Заменят ли дроны ракеты и истребители

Брызгалов объясняет: главная проблема состоит в весе ракет. Такие боеприпасы достаточно тяжелы, и установка их на дроны значительно увеличит стоимость самих аппаратов. При этом беспилотники создаются как дешевое и эффективное средство поражения.

"Одноразовый беспилотный самолет, вооруженный ракетами, вряд ли совершит более трех-четырех вылетов в многократном варианте, потому что либо упадет, либо его собьют. Даже если запустить четыре аппарата, которые донесут заряд точно в цель, это будет значительно дешевле, чем стоимость одной импортной ракеты такого же класса, с боевой частью такого же веса. смысла", — объяснил инженер.

В начале полномасштабного вторжения украинские военные использовали турецкие беспилотники Bayraktar TB-2 с управляемыми ракетами. Тогда они эффективно поражали цели, поскольку русские войска имели слабую противовоздушную оборону. Но сейчас ситуация изменилась – на оккупированных территориях плотность ПВО и средств радиоэлектронной борьбы значительно выше.

Для запуска управляемых ракет на большом расстоянии, как это делают российские самолеты, нужны дроны совсем иного класса. Они должны быть оснащены дорогостоящими системами связи, навигации и наблюдения.

По мнению Брызгалова, создание дронов, способных запускать ракеты на большом расстоянии, требует высокотехнологичного оборудования, например:

радаров стоимостью десятки или сотни тысяч долларов;

оптических, инфракрасных или тепловизионных камер для передачи изображения;

спутниковой связи для мгновенной передачи данных

Хотя дроны могут выполнять определенные задачи дешевле самолетов, они проигрывают во многих аспектах. К примеру, пилот в кабине самолета имеет больше возможностей для маневров и принятия решений.

Читайте на портале "Комментарии" — Штурмовые роллеры и рота ударных гироскутеров: на фронте заметили странных российских штурмовиков