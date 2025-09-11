Интересная история матери коллаборантки, отправившей всех сыновей на войну против Украины

В селе Павловка на временно оккупированной Херсонщине женщина по имени Елена Тегза, родившая пятерых сыновей, отправила троих добровольцами воевать на стороне россии.

Мать героиня, а сыновья — герои СВО

Как сообщают местные источники, два ее сына уже погибли на фронте, еще один находится в тяжелом состоянии в госпитале на оккупированной территории Луганщины и, по данным, может вскоре умереть от полученных ранений.

Еще один сын Тегзы после начала полномасштабного вторжения остался на подконтрольной Украине территории — он живет в Одессе. В 2022 году ему не удалось скрыться на левом берегу Днепра вместе с российскими войсками. Известно, что он несколько раз пытался выехать в Россию через границу с Молдовой, однако безуспешно. Сейчас он скрывается от ТЦК и не желает воевать против собственных соотечественников.

