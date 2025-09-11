logo

Интересная история матери коллаборантки, отправившей всех сыновей на войну против Украины

В Херсонской области коллаборантка отправила трех сыновей на войну против Украины: двое погибли, один умирает

11 сентября 2025, 15:13
В селе Павловка на временно оккупированной Херсонщине женщина по имени Елена Тегза, родившая пятерых сыновей, отправила троих добровольцами воевать на стороне россии.

Интересная история матери коллаборантки, отправившей всех сыновей на войну против Украины

Мать героиня, а сыновья — герои СВО

Как сообщают местные источники, два ее сына уже погибли на фронте, еще один находится в тяжелом состоянии в госпитале на оккупированной территории Луганщины и, по данным, может вскоре умереть от полученных ранений.

Еще один сын Тегзы после начала полномасштабного вторжения остался на подконтрольной Украине территории — он живет в Одессе. В 2022 году ему не удалось скрыться на левом берегу Днепра вместе с российскими войсками. Известно, что он несколько раз пытался выехать в Россию через границу с Молдовой, однако безуспешно. Сейчас он скрывается от ТЦК и не желает воевать против собственных соотечественников.

Источник: https://t.me/Bratchuk_Sergey/139410
