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Иного пути нет. Почему нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Украина должна преодолеть коррупцию или снизить возраст мобилизации

7 декабря 2024, 17:38
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Марьян Ощановский

Украина должна победить коррупцию или снизить мобилизационный возраст – третьего пути нет, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Иного пути нет. Почему нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"Мы уже и так превратили армию в классовую рабоче-крестьянскую. Теперь нужно хотя бы наполнить армию людьми, которые физически могут воевать. Из-за коррупции за пределы Украины сбежали около 1,5 млн ухилянтов. Еще примерно столько же "петляют" или купили себе справку о негодности. Это катастрофические цифры", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ добавил: "Решение направить на повторное ВЛК тех, кто признан непригодным с 2022 года – нет. Надежды на то, что "коллективный Запад" вернет украинскую рабочую силу – нет. Сделать мобилизацию тотальной без обращения внимания на то, где чей сын — нет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0376f3Goa4he1jSKYEcus4Z8vX94uQWufhDYFFqGwnRNoTDr9k1uZakcQXvKiiuLiDl&id=100000878673787
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