Инициатива в войне перешла на сторону Украины: на Западе заинтриговали заявлением

Парад 9 травня у Москві, який Кремль традиційно перетворював на демонстрацію військової могутності, цього року виявився несподівано скромним. Вперше за останні два десятиліття Червона площа залишилася без масового проходу танків та важкої бронетехніки. Захід, покликаний показати силу режиму Володимира Путіна, навпаки продемонстрував його слабкість і дедалі помітнішу вразливість.

Як пише The Economist, ситуація на фронті для Росії також стрімко погіршується. Видання зазначає, що вперше майже за три роки війни ініціатива починає переходити на бік України. Після важкої зими, під час якої українські міста переживали постійні ракетні та дронові атаки, Київ поступово перехоплює темп бойових дій.

Очікуваний весняний наступ Росії фактично провалився. За оцінками аналітиків, у квітні російська армія вперше з літа 2024 року втратила більше територій, ніж захопила. За даними, заснованими на картах ISW, Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами лише за останній місяць.

Ключову роль у зміні ситуації відіграють українські FPV-дрони та нові автономні безпілотники зі штучним інтелектом. Російські військові скаржаться, що ці апарати майже неможливо почути до моменту атаки. Вони здатні діяти навіть в умовах активного радіоелектронного придушення завдяки використанню оптоволоконного зв’язку.

Аналітики зазначають, що “зона смерті” дронів уже сягає десятків кілометрів і дедалі глибше проникає в тил російських військ. Україна системно знищує склади боєприпасів, пускові установки ППО, командні пункти та логістичну інфраструктуру РФ.

Ще одним ударом для Кремля стали далекобійні атаки українських безпілотників. У березні Україна вперше перевершила Росію за кількістю дальніх дронових ударів. Під ударом опинилися об’єкти за майже 2000 кілометрів від кордону, а це означає, що більша частина населення РФ тепер живе в зоні потенційної досяжності українських атак.

Експерти визнають: навіть російська система ППО вже не здатна повністю прикрити критичну інфраструктуру. І якщо найближчими місяцями ситуація не зміниться, Кремль може зіткнутися не лише з військовою кризою, а й із серйозним внутрішнім потрясінням.

