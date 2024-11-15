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Информация о Курщине не соответствует действительности: российские "военкоры" набросились на Минобороны РФ

"Военкоры" из РФ опровергают "победную" информацию Минобороны РФ

сегодня, 15:26
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Кречмаровская Наталия

Российские "военкоры" атакуют Минобороны РФ. В своей обычной пропагандистской манере чиновники отчитываются якобы о "разгроме формировании ВСУ на территории Курской области" и уничтожении "сотнями личного состава противника и десятками его боевой техники". Однако сразу несколько влиятельных Z-блогеров заявили, что эта информация неправдива, и обвинили военное командование в отправке "липовых" отчетов Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций.

Информация о Курщине не соответствует действительности: российские "военкоры" набросились на Минобороны РФ

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что на саммите БРИКС в Казани российский диктатор уверял, что "подразделения ВСУ в Курской области блокированы, окружены и ликвидируются".

При этом российские "военкоры" бьют тревогу и отмечают, если не принять в этом вопросе мер — будет беда. "Точнее то, что происходит в Курской области – уже беда. Но она будет дальше только нарастать, если для командования нашей группировки правило, озвученное ранее министром обороны Белоусов – "ошибаться можно, врать нельзя" не станет для этого самого командования аксиомой. Если мы этой гибельной привычки не искореним, будет гораздо хуже”, – паникует российский блогер Подоляка.

В один голос с ним скулит военкор Котенок: Противник до сих пор имеет возможность проводить полноценную ротацию личного состава. Более того, вопреки бравурным докладам наверх на ряде участков имеет численное преимущество, а мы порой вынуждены вести боевые действия и даже наступать в ситуации, когда и числом, и за дронами, и стволами у противника есть преимущество”.

В Центре отмечают, что это далеко не первый случай, когда военкоры атакуют собственно Минобороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, об опровержении очередного фейка о ситуации в Курской области.




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Источник: https://spravdi.gov.ua/systemna-kryza-zhanru-na-kremlivskomu-tb-dajdzhest-propagandy-za-14-lystopada-2024/
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