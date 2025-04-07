Индия перешла очередную красную линию: что впервые обнаружили в оружии РФ

Страна-агрессор почти полностью избавилась от американских компонентов в своем вооружении. Впервые в российском оружии был обнаружен компонент индийского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

В оружии РФ впервые обнаружили индийскую деталь. Фото из открытых источников

Разведчики разоблачили почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в шести типах российского оружия. Среди них – CRP-антенна российского "Шахеда", северокорейская баллистическая ракета KN-24, компьютер с ракеты Х-47 "Кинжал", а также беспилотники "Supercam S350", "Гербера и Zala.

По информации ГУР, в новых CRP-антеннах для дрона "Герань-2" было найдено только два чипа американского производства. Это свидетельствует о попытке России уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее.

В частности, ранее в российских "Шахедах" были обнаружены новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн из 15 компонентов только два – производства американских компаний Texas Instruments и Linear Technologies.

А вот трансиверы, генераторы, преобразователи сигналов и другие микросхемы были китайского производства. Основной чип CRP-антенны через который поступают входные сигналы и решающий, какие из них игнорировать, изготовлен компанией Beijing Microelectronics Technology Institute.

"Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства – тактовый буфер от Aura Semiconductor", — проинформировали в разведке.

Стоит заметить, что производители еще двух компонентов пока не идентифицированы, но, с большой вероятностью, они также китайского происхождения.

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