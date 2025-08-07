Индия охлаждает отношения с Москвой: результаты санкций США

Индия временно сворачивает закупки российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании страны взяли паузу после того, как США усилили экономическое давление — в частности, объявили о дополнительных таможенных тарифах в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в энергетической сфере.

Индия приостановила закупки нефти у России под давлением США

Вашингтон резко отреагировал на тот факт, что Индия оставалась одним из ключевых покупателей российской нефти, фактически поддерживая экономику государства-агрессора в условиях войны против Украины. Новые американские санкции и налоговые ограничения создали серьезные риски для индийских нефтетрейдеров, поэтому они решили временно прекратить операции с российским сырьем во избежание прямой конфронтации из США.

Это может иметь серьезные последствия для России: Индия вместе с Китаем была одним из главных источников прибыли для Кремля после введения западного эмбарго на энергоносители. Теперь же снабжение оказалось под вопросом, а теневой экспорт нефти через флот из "серых" танкеров не компенсирует потерю крупного государственного клиента.

Решение Индии не означает окончательного разрыва, но является четким сигналом: сотрудничество с РФ в нефтегазовой сфере больше не безопасно. Одновременно это демонстрирует эффективность более жесткой линии США — финансовое давление дает результат.

На фоне этого Россия пытается усилить дипломатические связи с Индией и возобновить переговоры по стратегическому партнерству. Но пауза в поставках уже нанесла удар по планам Москвы обойти санкции и укрепить свой тандем с Дели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ближайшие дни может состояться долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Кремль уже подтвердил, что стороны "в принципе" договорились о проведении переговоров, хотя место и точная дата саммита держатся в секрете.