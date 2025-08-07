Индия охлаждает отношения с Москвой: результаты санкций США

Рубрики
Ткачова Марія
Индия временно сворачивает закупки российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании страны взяли паузу после того, как США усилили экономическое давление — в частности, объявили о дополнительных таможенных тарифах в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в энергетической сфере.
Индия приостановила закупки нефти у России под давлением США
Вашингтон резко отреагировал на тот факт, что Индия оставалась одним из ключевых покупателей российской нефти, фактически поддерживая экономику государства-агрессора в условиях войны против Украины. Новые американские санкции и налоговые ограничения создали серьезные риски для индийских нефтетрейдеров, поэтому они решили временно прекратить операции с российским сырьем во избежание прямой конфронтации из США.
Это может иметь серьезные последствия для России: Индия вместе с Китаем была одним из главных источников прибыли для Кремля после введения западного эмбарго на энергоносители. Теперь же снабжение оказалось под вопросом, а теневой экспорт нефти через флот из "серых" танкеров не компенсирует потерю крупного государственного клиента.
Решение Индии не означает окончательного разрыва, но является четким сигналом: сотрудничество с РФ в нефтегазовой сфере больше не безопасно. Одновременно это демонстрирует эффективность более жесткой линии США — финансовое давление дает результат.
На фоне этого Россия пытается усилить дипломатические связи с Индией и возобновить переговоры по стратегическому партнерству. Но пауза в поставках уже нанесла удар по планам Москвы обойти санкции и укрепить свой тандем с Дели.