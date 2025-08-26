Индия изменила позицию: что ее побудило

Bloomberg сообщает, что Индия сокращает импорт российской нефти под давлением США после оглашения Дональдом Трампом о новых торговых ограничениях. Американский президент заявил о введении дополнительных 25% пошлин на индийские товары в качестве наказания за чрезмерное наращивание закупок российской нефти. Новые тарифы должны вступить в силу уже с завтрашнего дня.

Союз Индии и рф

В ответ на индийские нефтеперерабатывающие предприятия согласились частично уменьшить объемы импорта из РФ. По оценкам агентства, теперь как государственные, так и частные НПЗ планируют закупать от 1,4 до 1,6 млн баррелей нефти в сутки, тогда как в первой половине 2025 года этот показатель составил около 1,8 млн баррелей в день.

Эксперты отмечают, что коррекция объемов не значительна, однако сигнализирует о готовности Дели к уступкам в переговорах с Вашингтоном. Если между странами будет заключено новое торговое соглашение, показатели импорта могут измениться. В таком случае США, вероятно, снизят давление на Индию за ее роль в финансировании российской войны против Украины.

Таким образом, нефтяной вопрос превращается в ключевой элемент геополитических отношений между Индией и США, где баланс между экономическими интересами и политическим давлением становится все сложнее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре суд признал виновным местного жителя, который шпионил в пользу российских спецслужб, передавая данные о перемещении украинских военных. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.