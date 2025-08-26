logo

Индия изменила позицию: что ее побудило
Индия изменила позицию: что ее побудило

Индия согласилась частично сократить импорт российской нефти после введения США дополнительных пошлин на 25%

26 августа 2025, 20:54
Автор:
Ткачова Марія

Bloomberg сообщает, что Индия сокращает импорт российской нефти под давлением США после оглашения Дональдом Трампом о новых торговых ограничениях. Американский президент заявил о введении дополнительных 25% пошлин на индийские товары в качестве наказания за чрезмерное наращивание закупок российской нефти. Новые тарифы должны вступить в силу уже с завтрашнего дня.

Индия изменила позицию: что ее побудило

Союз Индии и рф

В ответ на индийские нефтеперерабатывающие предприятия согласились частично уменьшить объемы импорта из РФ. По оценкам агентства, теперь как государственные, так и частные НПЗ планируют закупать от 1,4 до 1,6 млн баррелей нефти в сутки, тогда как в первой половине 2025 года этот показатель составил около 1,8 млн баррелей в день.

Эксперты отмечают, что коррекция объемов не значительна, однако сигнализирует о готовности Дели к уступкам в переговорах с Вашингтоном. Если между странами будет заключено новое торговое соглашение, показатели импорта могут измениться. В таком случае США, вероятно, снизят давление на Индию за ее роль в финансировании российской войны против Украины.

Таким образом, нефтяной вопрос превращается в ключевой элемент геополитических отношений между Индией и США, где баланс между экономическими интересами и политическим давлением становится все сложнее.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-26/india-to-ease-russian-oil-purchases-as-higher-us-levies-loom
