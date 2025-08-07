logo

BTC/USD

116622

ETH/USD

3857.52

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Индия и Россия сближаются: о чем договариваются
commentss НОВОСТИ Все новости

Индия и Россия сближаются: о чем договариваются

Индия укрепляет связи с Россией, несмотря на давление США: в Москве обсудили стратегическое партнерство и поставки нефти

7 августа 2025, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Москве состоялась встреча между советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Переговоры прошли на фоне новой эскалации в отношениях Индии с США после заявлений Дональда Трампа о повышении импортных тарифов в ответ на закупки российской нефти.

Индия и Россия сближаются: о чем договариваются

Индия и Россия сближаются

Стороны подтвердили готовность развивать стратегическое партнерство, несмотря на геополитическое давление. Ожидается, что Индия продолжит импорт российской нефти, несмотря на намерения Трампа ужесточить экономические ограничения. Кроме того, в фокусе переговоров — расширение сотрудничества в оборонной сфере, включая военно-технические договоренности.

Сближение с Москвой происходит параллельно с постепенным налаживанием контактов между Индией и Китаем, что свидетельствует о глубокой переориентации внешней политики Нью-Дели. Это может стать наиболее масштабным пересмотром индийского стратегического курса по США за последние десятилетия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумах вечерняя атака россиян нанесла значительный ущерб жилому сектору. Под огонь попал Ковпаковский район: повреждено по меньшей мере семь домов, несколько хозяйственных построек и автомобиль. Один из снарядов перебил газовую трубу – десятки абонентов остались без поставки.
Попадание зафиксировали сразу на четырех локациях в одном микрорайоне. По предварительным данным, оккупанты применили реактивную систему залпового огня. Тип оружия еще уточняется.

В настоящее время на месте работают спасатели, коммунальные службы и аварийные бригады.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/india/russia-india-talk-up-strategic-partnership-after-trump-tariff-hike-2025-08-07/
Теги:

Новости

Все новости