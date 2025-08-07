Индия и Россия сближаются: о чем договариваются

В Москве состоялась встреча между советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Переговоры прошли на фоне новой эскалации в отношениях Индии с США после заявлений Дональда Трампа о повышении импортных тарифов в ответ на закупки российской нефти.

Индия и Россия сближаются

Стороны подтвердили готовность развивать стратегическое партнерство, несмотря на геополитическое давление. Ожидается, что Индия продолжит импорт российской нефти, несмотря на намерения Трампа ужесточить экономические ограничения. Кроме того, в фокусе переговоров — расширение сотрудничества в оборонной сфере, включая военно-технические договоренности.

Сближение с Москвой происходит параллельно с постепенным налаживанием контактов между Индией и Китаем, что свидетельствует о глубокой переориентации внешней политики Нью-Дели. Это может стать наиболее масштабным пересмотром индийского стратегического курса по США за последние десятилетия.

