Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что его страна некоторое время являлась посредником между Украиной и Россией. По словам индийского министра, Киев передавал через Нью-Дели сообщения Москве.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото из открытых источников

Субрахманьям Джайшанкар в комментариях Politico рассказал, что Индия была посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Глава МИД Индии указывает, что его страна не стремилась публично говорить о своей вовлечённости в переговоры для повышения собственного авторитета, однако всегда была готова к роли посредника.

"Мы никогда не стремились и не утверждали об определенной роли для себя. Если мы можем чем-то помочь… мы открыты, но мы не навязываем себя", — сказал Джайшанкар, прибывший в Брюссель для переговоров с руководителями ЕС.

В качестве примера одного из сообщений, которые были переданы индийской стороной, Джайшанкар назвал информацию премьер-министра Украины в Россию. По его словам, она касалась безопасности Запорожской атомной электростанции.

Также министр отметил, что Индия пытается развивать собственную оборонную промышленность, а местные компании хотят больше сотрудничать с Европой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне определили наиболее дружественные страны. Индия оказалась на четвёртом месте.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал Индию страной, где могут пройти мирные переговоры между Украиной и РФ. Президент считает, что премьер Индии Моди способен повлиять на окончание войны в Украине, если примет решение о блокировании российской экономики благодаря отказу от энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса РФ.



