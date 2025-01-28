Импорт электроэнергии за прошлый год обошелся Украине дороже строительства двух реакторов на АЭС, - нардеп

Народный депутат Сергей Нагорняк прокомментировал обнародованную информацию USAID и DiXi Group, согласно которой в 2024 году Украина потратила рекордные 670 миллионов долларов на импорт электроэнергии. .

Атомные АЭС Украины. Фото: 24 Канал

"Это значительная сумма — почти 0,7 миллиарда долларов в год, что является беспрецедентным показателем для Украины. Для сравнения, два реактора для Хмельницкой АЭС, которые мы планируем приобрести в Болгарии, стоят значительно меньше. Кроме того, их строительство обеспечит Украине стабильное и стабильное и дешевое производство электроэнергии на десятки лет", — подчеркнул депутат.

Нагорняк также отметил, что эти энергоблоки прослужат Украине более 40 лет, а производимая ими энергия будет значительно дешевле импортированной. По его словам, этот вопрос не должен вызывать никаких сомнений, ведь достройка Хмельницкой АЭС является важным шагом к энергетической независимости.

"Импорт электроэнергии — это временная мера, которая обходится стране очень дорого. Очевидно, что нам нужно инвестировать в собственные энергогенерационные мощности, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков. Достройка Хмельницкой АЭС является стратегически важным шагом для обеспечения энергетической безопасности Украины", — резюмировал Нагорняк.

Напомним, что в 2024 году Украина потратила на импорт электроэнергии сумму, превысившую расходы за предыдущие пять лет вместе.

Портал "Комментарии" уже писал, что французский импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 50% с одновременным увеличением потоков топлива из Франции в ЕС. По данным CREA, французский импорт российского СПГ вырос на 50% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.