Илон Маск высказался о медленном контрнаступлении ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Украина может потерять еще больше собственных территорий, если контрнаступление провалится. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маска.



Илон Маск высказался по поводу контрнаступления. Фото из открытых источников

Владелец SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск решил высказать свое мнение по поводу контрнаступления Украины. По его словам, украинские и российские военные долгое время не получали территориальных достижений и любая сторона, которая пойдет в атаку на крепко укрепленные позиции — потеряет больше солдат. Американский миллиардер считает, что Россия выиграет войну на истощение, ведь численность россиян к украинцам по данным Маска составляет 4:1.

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"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории", – пишет Маск.

Ветеран ВВС США и член Конгресса Тед Лью отреагировал на сообщение Маска и возразил ему. Лью объясняет, что Украина осенью прошлого года провела контратаку и вернула себе территории на севере и частично востоке. В то время как Россия попыталась снова атаковать, однако добилась минимальных успехов с большой потерей техники и личного состава, вероятно временно взяв Бахмут.

"Вы неправы, произошли значительные территориальные изменения. В вашем распоряжении огромное количество информации, прочтите ее, прежде чем писать обманчивые посты о войне в Украине", — отвечает член Конгресса США Тед Лью.

Тед Лью добавляет, что Украина сейчас ведет контрнаступление, однако еще не нанесла главного удара. Кроме того, с начала контрнаступления украинцы отразили 160 км территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина подорвала ГЭС.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, когда Путин захочет пойти на переговоры по завершению войны.