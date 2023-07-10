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Илон Маск высказался о медленном контрнаступлении ВСУ

Миллиардер Илон Маск утверждает, что неудачное контрнаступление приведет к потере новых территорий Украины в войне с Россией.

сегодня, 11:07
Автор:
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Slava Kot
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Американский миллиардер Илон Маск считает, что Украина может потерять еще больше собственных территорий, если контрнаступление провалится. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маска.

Илон Маск высказался о медленном контрнаступлении ВСУ

Илон Маск высказался по поводу контрнаступления. Фото из открытых источников

Владелец SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск решил высказать свое мнение по поводу контрнаступления Украины. По его словам, украинские и российские военные долгое время не получали территориальных достижений и любая сторона, которая пойдет в атаку на крепко укрепленные позиции — потеряет больше солдат. Американский миллиардер считает, что Россия выиграет войну на истощение, ведь численность россиян к украинцам по данным Маска составляет 4:1.


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"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории", – пишет Маск.

Ветеран ВВС США и член Конгресса Тед Лью отреагировал на сообщение Маска и возразил ему. Лью объясняет, что Украина осенью прошлого года провела контратаку и вернула себе территории на севере и частично востоке. В то время как Россия попыталась снова атаковать, однако добилась минимальных успехов с большой потерей техники и личного состава, вероятно временно взяв Бахмут.

"Вы неправы, произошли значительные территориальные изменения. В вашем распоряжении огромное количество информации, прочтите ее, прежде чем писать обманчивые посты о войне в Украине", — отвечает член Конгресса США Тед Лью.

Тед Лью добавляет, что Украина сейчас ведет контрнаступление, однако еще не нанесла главного удара. Кроме того, с начала контрнаступления украинцы отразили 160 км территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина подорвала ГЭС.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, когда Путин захочет пойти на переговоры по завершению войны.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1678215642858569729
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