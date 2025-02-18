Илон Маск снова в очередной раз унизил Украину в своей соцсети

Американский миллиардер Илон Маск перепостил видео российских пропагандистов с кадрами прибытия российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Саудовскую Аравию и написал: "Вот как выглядит компетентное лидерство".

Илон Маск

Отметим, что это уже не первый раз миллиардер показывает приверженность России или унижает Украину.

Так, недавно Маск в своей соцсети Х совершил репост поста в котором говорится: "Знаете ли вы, что USAID потратил ваши налоги на финансирование поездок знаменитостей в Украину, чтобы повысить популярность Зеленского среди американцев?". В фейковом видеоролике от имени медиа ENews упоминается несколько знаменитостей. Анджелина Джоли якобы получила $20 млн. за поездку в Украину, Жан-Клод Ван Дамм — $1,5 млн.; Орландо Блум — $8 млн; Бен Стиллер — $4 млн. Последний уже опроверг эту информацию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков по поручению Путина вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде будет посвящена, прежде всего, восстановлению отношений двух стран. Переговоры представителей РФ и США 18 февраля будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию, заявил Песков. Он также отметил, что Саудовская Аравия была избрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Песков назвал положительным фактом разговора среди европейцев о необходимости остановки конфликта в Украине, а также отметил, что пока рано делать выводы на основе заявлений европейских политиков на Мюнхенской конференции. По его словам, никаких предметных переговоров по размещению миротворцев в Украине пока никто не вел, а обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине, он считает преждевременным.