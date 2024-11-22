Россию ничто не удерживает от ядерного удара по Украине, заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

РФ может нанести ядерный удар. Фото из открытых источников

"РФ может осуществить ядерный удар. Нет ничего, что могло бы ее сдержать. Такие удары не обязательно могут быть нанесены межконтинентальными или средней дальности ракетами. Стандартными носителями ядерных зарядов являются комплексы "Искандер" или ракеты Х-102", — рассказал Олег. Катков.

Эксперт напомнил, что с 2022 года Россия использует ракеты Х-55 с имитаторами ядерных боеголовок.

Враг имеет множество средств доставки ядерного заряда. В частности, он использует осколочно-фугасные боевые части, которые можно оснастить ядерными зарядами. В случае подготовки к ядерному удару будут соответствующие команды и приготовления, которые позволят партнерам это зафиксировать и предупредить РФ о неизбежных последствиях ядерного удара. ", – добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов По словам военного, наступление россиян провалилось, и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона Две МТ-ЛБ и одну БМП сожгли 4 из 20 россиян и были уничтожены нашей пехотой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию, вот ответ на вопрос, чем должны заниматься сегодня гражданские граждане.