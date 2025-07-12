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Игра закончилась: Украина забрала 2,6 миллиарда в казино, что финансировало оккупантов

Онлайн-казино «Pin-Up» заплатит государству 2,6 миллиарда гривен — самая большая спецконфискация в истории Украины

12 июля 2025, 12:39
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Ткачова Марія

Шевченковский суд Киева решил передать в доход государства 2,6 миллиарда гривен, принадлежавших компании, работавшей под брендом онлайн-казино Pin-Up. Это стало возможным благодаря расследованию ДБР.

Игра закончилась: Украина забрала 2,6 миллиарда в казино, что финансировало оккупантов

Онлайн-казино «Pin-Up» финансировало рф

Кроме того, директор компании признал свою вину. Его приговорили к 5 годам, но от тюрьмы освободили условно на 3 года. Его обвинили в сотрудничестве с государством-агрессором, участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и подделке документов.

Следователи установили, что казино имело прямые связи с российскими компаниями и подсанкционными лицами. Из-за этих связей часть денег от игроков шла на финансирование бюджета России и поддержку ее армии. Более того, часть деятельности "Pin-Up" велась на временно оккупированных территориях, в частности в так называемой "лнр", чем пополнялся бюджет врага.

Также выяснилось, что после полномасштабного вторжения лицо, контролирующее деятельность казино, финансировало российских военных.

Сейчас Pin-Up продолжает работать в России и на российских сайтах.

По этому делу также сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр за пособничество врагу и хранение наркотиков. Подозрение получили и владельцы казино.

Расследование продолжается. Управляет процессом Офис Генпрокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался в адрес Андрея Данилко, известного под сценическим именем Верка Сердючка. По его словам, артист до сих пор поет на русском, несмотря на войну, и это сознательный выбор, свидетельствующий о полном безразличии к тому, что происходит в Украине.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/najbilsha-speckonfiskaciya-groshej-v-istorii-za-materialami-dbr-sud-styagnuv-v-dohid-derzhavi-2-6-mlrd-grn-onlajn-kazino-pin-up
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