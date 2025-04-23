Игра на время: Путин хочет остановить войну, чтобы выиграть больше

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал предложение России о "мирных переговорах" с Украиной. По его словам, эта инициатива – не искреннее желание прекратить войну, а попытка затянуть время и выиграть для себя выгодные условия.

Президент Литвы Гитарас Науседа — Lrt.lt

По информации Financial Times , президент РФ Владимир Путин предложил прекратить боевые действия на текущей линии фронта. На встрече с представителем США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге он намекнул, что Россия могла бы отказаться от части территориальных претензий, в частности, на части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



В ответ Россия ожидает, что США согласятся на ее главные требования, а именно — признание аннексии Крыма 2014 года и отказ Украины от вступления в НАТО.



Науседа считает, что это очередной "дымовой занавес" Кремля.

"Россия тянет время. Они представляют, что время на их стороне. Им выгодно затянуть переговоры на месяцы, чтобы потом добиться лучших позиций", — заявил он.



Президент Литвы предполагает, что Москва ждет саммит НАТО в июле в Гааге, чтобы оценить, насколько единственно Запад. По его словам, Россия пытается не мир установить, а обмануть партнеров и выторговать максимум для себя.



Науседа также подчеркнул, что Украина никогда не согласится признать Крым российским, ведь это прямая измена народу.

"Это как требовать, чтобы Украина стала российским протекторатом — такого народ не примет", — подчеркнул он.



Президент Литвы предупредил: "Россия уйдет настолько далеко, насколько ей разрешат. Это давно всем известно".



Между тем, переговоры с участием США, Украины и европейских стран продолжаются. На этой неделе спецпредставитель США Виткофф отправляется в Москву уже в четвертый раз с момента возвращения Трампа. Но если прогресса не будет, США могут выйти из процесса – предупредили и Трамп, и госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин поставил еще одну цель оккупантам до 9 мая: куда должны выйти.