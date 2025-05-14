Игорь Копытин: «Евроинтеграция ВПК Украины – это важная часть программы безопасности Европы»

Евроинтеграционный путь Украины – это новые возможности для развития целых секторов и отраслей и перспектива роста ВВП. Интеграция оборонной промышленности в структуру ВПК Евросоюза означает укрепление позиций Украины на международной арене, обеспечение модернизации украинской армии и повышение ее боеспособности, считает народный депутат Игорь Копытин.

Игорь Копытин (фото из открытых источников)

Оборонная сфера Украины играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности Украины. И в рамках европейской интеграции очень важно обеспечить высокий уровень сотрудничества со странами ЕС в сфере безопасности и обороны. Об этом в авторской колонке для издания РБК-Украина пишет народный депутат, председатель подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"Усиление сотрудничества европейских компаний с украинской оборонной промышленностью также будет способствовать укреплению обороноспособности Украины, но это выгодно и Евросоюзу, что делает акцент на росте способности своей оборонной промышленности. Успешная интеграция ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС должна проходить прежде всего на фоне взаимовыгодного сотрудничества. Евросоюзу следует воспользоваться тем, что украинский ВПК имеет более доступные по стоимости ресурсы, наша отрасль быстро, сравнимая с европейской, может организовывать процессы производства, а также значительно лучше воспринимает все инновационные разработки и эффективно запускает их в серийное производство", — отметил Игорь Копытин. Также, по его мнению, важно и то, что отечественные вооружения и техника проходят проверку в условиях проведения боевых действий, что для европейских производителей недоступно.

По словам Игоря Копытина, интеграция в оборонную промышленность ЕС выгодна и Украине, которая получит доступ к современным технологиям, требуются отрасли финансирования и инвестиции, а также доступ к европейским производственным мощностям. Это позволит значительно увеличить объем производства и улучшить мощности предприятий.

"Существует огромный экономический потенциал сотрудничества и интеграции украинского ВПК в европейскую оборонную отрасль. Наша оборонная промышленность с февраля 2022 года нарастила объемы производства более чем в 20 раз , и только за 2024 год производственная способность украинского ВПК увеличилась с 12 до 35 млрд долларов. Дальнейшее масштабирование годового объема производства отечественной оборонной отрасли благодаря новым иностранным и внутриукраинским инвестициям оценивается на уровне более 70 млрд долларов", – отмечает Игорь Копытин.

Он подчеркнул, что евроинтеграция для отечественных предприятий сектора обороны – это еще и развитие ИТ-индустрии, интегрированной в украинский ВПК. Ведь украинские разработчики быстро отрабатывают инновационные технологии, которые испытываются на поле боя, а затем совершенствуются в соответствии с военными потребностями. Речь идет о БПЛА, системах РЭР и РЭБ, наземной технике.

"Война диктует необходимость быстро решать технологические вопросы, поэтому в отличие от ЕС, где разработки новых проектов могут продолжаться несколько лет, в Украине на инновацию тратят несколько недель или месяцев. В процессе интеграции нашего ВПК в европейскую отрасль украинские инновации могут пойти в серийное использование на базе крупных европейских предприятий и таким образом интегрироваться в европейские оборонные системы и программы", — говорит Игорь Копытин.

По его убеждению, евроинтеграция ВПК Украины — это важная часть программы Европы, которая стремится увеличить свою оборонную способность. Между тем, подчеркнул народный депутат, именно потенциал украинского ВПК позволит европейским компаниям получить надежные площади для быстрого перевооружения и повышения уровня готовности к любым вызовам безопасности: Украина благодаря интеграции ВПК в оборонную систему ЕС может дать Европе эффективные и относительно дешевые вооружения.

" Полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему — это именно то, что предоставит нужную инвестиционную поддержку нашему ВПК и позволит реализовать потенциал отечественной оборонной промышленности с одновременным значительным вкладом в уровень безопасности всей Европы", — пояснил Игорь Копытин.

Напомним, Европейский Союз и Украина договорились создать оперативную группу для углубления кооперации в сфере оборонной промышленности . Целью оперативной группы является устранение технологических и логистических ограничений, в частности в цепях поставок электронных компонентов, двигателей и сертификации совместно производимой продукции.

Как сообщалось ранее, новые и старые военные конфликты в мире повышают запрос на безопасность и оборону, что может стать стимулом для дальнейшего активного развития оборонной промышленности Украины.



