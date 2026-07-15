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Иго Кремля или членство в ЕС: озвучено категорическое заявление о новом циничном плане Путина

В МИД подчеркнули, что альтернативы членству Украины в ЕС нет, а отказ от евроинтеграционного курса будет означать возвращение под влияние России

15 июля 2026, 14:45
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Клименко Елена

У Украины нет другого стратегического пути, кроме полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО. Именно поэтому Кремль все активнее будет пытаться посеять сомнения европейской интеграции Украины. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время презентации совместного с Европейской службой внешних действий (EEAS) аналитического отчета, посвященного российским информационным угрозам.

Иго Кремля или членство в ЕС: озвучено категорическое заявление о новом циничном плане Путина

Фото: из открытых источников

По словам дипломата, в обществе все чаще раздаются сомнения в темпах интеграции Украины в ЕС. В частности, обсуждается вопрос, достаточно ли поддержки оказывают международные партнеры и не замедляется ли переговорный процесс по вступлению в Евросоюз.

Тихий подчеркнул, что именно такие настроения Россия попытается использовать для информационного влияния. По его мнению, важно четко объяснять гражданам, что альтернативного геополитического выбора для Украины нет.

"Нет никакой альтернативы, то есть нет никакого посредине, нет никакого третьего пути. Либо российское иго, либо интегрируемся в ЕС и НАТО", – заявил спикер МИД.

По его словам, самое распространение евроскептических настроений станет одним из главных направлений деятельности российской пропаганды в ближайшее время. Кремль и дальше будет пытаться дискредитировать европейский курс Украины, используя информационные кампании, манипуляции и дезинформацию.

Как уже писали "Комментарии", политолог Владимир Фесенко подтвердил, что президент Владимир Зеленский действительно разговаривал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне обсуждений возможных президентских выборов во время войны.



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