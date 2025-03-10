"Игнорируют реалии войны": в ВСУ раскритиковали очередной мирный план

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Марьян Ощановский
Западные партнеры, разрабатывающие для Украины планы завершения войны, не понимают, что имеют дело с РФ, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Запад разработал новый мирный план. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ подверг критике предложения разместить на линии столкновения мониторинговые комиссии.
"Что касается комиссий мониторинга, то я такие много раз видел. У них один порок — почему-то никогда не видят нарушений со стороны россиян", — отметил он.
Военный считает, что "можно написать хоть тысячу страниц, но никаких договоренностей Россия никогда не будет соблюдать".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.
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