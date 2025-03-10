"Игнорируют реалии войны": в ВСУ раскритиковали очередной мирный план

Западные партнеры, разрабатывающие для Украины планы завершения войны, не понимают, что имеют дело с РФ, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Запад разработал новый мирный план. Фото из открытых источников

"Очередной мирный план также обречен на провал, как и большинство других, составленных людьми, не понимающими, с кем имеют дело. Или делают вид, что не понимают. Интересует, например, где можно набрать 5 тысяч смертников, патрулирующих буферную зону (стертые города, где даже элементарных укрытий нет). Не менее интересно, каким образом 10 тысяч иностранных военных будут обеспечить какую-то безопасность, учитывая сегодняшнюю линию боевого столкновения", — прокомментировал Максим Жорин.

Офицер ВСУ подверг критике предложения разместить на линии столкновения мониторинговые комиссии.

"Что касается комиссий мониторинга, то я такие много раз видел. У них один порок — почему-то никогда не видят нарушений со стороны россиян", — отметил он.

Военный считает, что "можно написать хоть тысячу страниц, но никаких договоренностей Россия никогда не будет соблюдать".

"И здесь главный вопрос: что там по плану, когда Россия шлет на все ваши планы?", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.