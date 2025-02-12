Игнат "разгромил" Безуглу за ее критику работы ПВО в Киеве

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что российская баллистическая ракета, которая утром 12 февраля приземлилась в Оболонском районе Киева, не была сбита средствами ПВО. На это резко отреагировал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Марьяна Безуглая. Фото: 24 Канал

Он пояснил на своей странице в Facebook, что работа ПВО по баллистическим ракетам происходит только из-за прямого столкновения ракеты с управляемой зенитной ракетой ЗРК Patriot. По словам Игната, во время такого столкновения либо происходит взрыв, либо ракета меняет свою траекторию и падает на землю. Другого способа уничтожить баллистическую ракету нет.

"Если ракета не взорвалась в воздухе, это означает, что ее боевая часть может детонировать после приземления, — пояснил специалист. — В таком случае ракета уже не летит по заданной цели, но точно упадет на землю".

Игнат также подчеркнул, что российская ракета была направлена на объекты критической инфраструктуры Киева, чтобы лишить город тепла и электричества, создав гуманитарный кризис в условиях морозов.

"Последствия могли быть катастрофическими", — добавил он.

Представитель Воздушных сил выразил сомнение в компетентности Марианны Безуглой в оценке эффективности работы украинских зенитчиков и заявил, что ее публикация фото воронки от падения ракеты только помогла врагу, ведь теперь тот знает, что цель не была поражена.

"Ракета российского "Искандера" стоит миллионы долларов. Враг выбирает приоритетные цели для таких атак, а не пустое место. Особенно в округе Марьяны Безуглой, на Оболони", — подытожил Юрий Игнат.

"Комментарии" уже писали, что во время ночной атаки по Киеву 12 февраля российские кафиры запустили шесть баллистических ракет, но киевляне слышали гораздо больше взрывов, чем шесть.