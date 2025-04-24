Игнат рассказал, какие ракеты не могут сбивать F-16 и Mirage

Российские войска в ночь на 24 апреля совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаку. "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты атаковали Киев, Харьков, Павлоград, Сумы. В результате обстрелов есть жертвы и пострадавшие, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

F-16. Фото из открытых источников

В ходе комбинированной массированной атаки врага несколько десятков российских средств воздушного нападения сбили пилоты западных истребителей F-16 и Mirage. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, пишет издание "Украинская правда".

"Командующий Воздушных сил отметил работу нашей тактической авиации. Это, в частности, пилоты F-16 и Mirage неплохие дали сегодня результаты: несколько десятков воздушных целей были сбиты именно нашими украинскими летчиками. Есть сбитые крылатые ракеты, есть сбитые "Шахеды", — сообщил Игнат.

По его словам, самолеты, как Mirage, так и F-16, и в конце концов еще старый советский авиапарк, могут сбивать цели, летящие по аэродинамической траектории – это крылатые ракеты, беспилотники.

"По баллистике, к сожалению, авиация не может работать, поэтому по баллистике работает у нас система Patriot", – уточнил он.

При этом Игнат добавил, что эффективность западных самолетов (при отражении воздушных атак врага – ред.) достаточно высока.

Напомним, что во время последней массированной воздушной атаки на Киев, как писал портал "Комментарии", Россия использовала широкий арсенал средств поражения, в частности баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства, а также крылатые ракеты и ударные дроны типа Shahed-136.



