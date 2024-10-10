Игнат рассказал, действительно ли россияне уничтожили «Патриот» на Днепропетровщине

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Юрий Игнат, тво начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ обратил внимание на то, что нардеп Марьяна Безуглая, которую он называет рупором кремлевской пропаганды в Украине, подтвердила удар по позиции украинского ЗРК "Patriot" на Днепропетровщине 9 октября 2024 года.
Юрий Игнат
По его словам, в тот день ЗРК "Patriot" вел противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, и часть удалось перехватить.
При этом он подчеркнул, что система "Patriot" является одной из самых приоритетных целей для врага, потому что благодаря этому американскому ЗРК мы держим на определенной дистанции российскую авиацию. Технологии на войне стремительно развиваются, говорит Игнат, российские КАБы стали лететь дальше, оккупанты сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предыдущих дерзких атак. И теперь охотиться за российскими "сушками" гораздо сложнее, добавил Игнат.
Кроме того, он добавил, что "Patriot" — это стационарный комплекс и конструктивно не предназначенный для войны в динамике.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему враг мог поразить ЗРК "Патриот".
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