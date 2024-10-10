Игнат рассказал, действительно ли россияне уничтожили «Патриот» на Днепропетровщине

Юрий Игнат, тво начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ обратил внимание на то, что нардеп Марьяна Безуглая, которую он называет рупором кремлевской пропаганды в Украине, подтвердила удар по позиции украинского ЗРК "Patriot" на Днепропетровщине 9 октября 2024 года.

Юрий Игнат

"Что же произошло 9 октября? Ничего нового, враг только повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают раненые не только люди, но и техника. Более того, это же подразделение "Patriot" продолжает выполнять задачи в регионе", — рассказал Игнат.

По его словам, в тот день ЗРК "Patriot" вел противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, и часть удалось перехватить.

"Воздушные Силы не могут каждый раз оправдываться перед обществом из-за инфовыпадов Марьяны и ей подобных. Из-за этих пояснений враг получает дополнительную информацию при планировании последующих атак. Но не отреагировать тоже не можем, потому что градус кипения слишком высок, не правда ли?" – отметил в Фейсбуке Игнат.

При этом он подчеркнул, что система "Patriot" является одной из самых приоритетных целей для врага, потому что благодаря этому американскому ЗРК мы держим на определенной дистанции российскую авиацию. Технологии на войне стремительно развиваются, говорит Игнат, российские КАБы стали лететь дальше, оккупанты сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предыдущих дерзких атак. И теперь охотиться за российскими "сушками" гораздо сложнее, добавил Игнат.

"Помните о сборе на макеты, об их важности и необходимости в этих условиях ведения войны. Враг часто целит по макетам, но иногда, к сожалению, это реальная техника", — добавил Игнат.

Кроме того, он добавил, что "Patriot" — это стационарный комплекс и конструктивно не предназначенный для войны в динамике.

"Борьба с разведывательными БПЛА – это уже отдельная тема. И ответ здесь прост, надо иметь чем! Силы обороны сбивают многое, но и пролетает немало. Об этом все говорят, ищут средства и способы противодействия", – добавил Игнат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему враг мог поразить ЗРК "Патриот".



