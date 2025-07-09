Игнат поразил заявлением о ночной атаке РФ: сколько на самом деле было дронов

В ночь на 9 июля российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, использовав 728 беспилотников разного типа, большинство из которых оказались имитационными дронами. Об этом сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ во время эфира национального телемарафона.

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"Речь не идет о сотнях "Шахедов", как могло показаться — их было чуть более 300, и многие из них были уничтожены силами ПВО", — подчеркнул Игнат.

По его словам, противовоздушная оборона в этот раз действовала достаточно эффективно. Отдельные последствия принесли и ракеты "Кинжал", хотя значительная их часть не достигла заданных целей.

Также, по словам Игнатия, хорошо себя зарекомендовали дроны-перехватчики, которым удалось сбить десятки вражеских аппаратов во время этой ночной атаки.

Этой ночью агрессор совершил комплексную атаку с помощью ракет и дронов. Взрывы были слышны в Киеве и ряде других городов. Основной мишенью противника стали западные области Украины.

В частности, Луцк получил самый мощный удар, в результате чего возникли пожары. Киевская область, включая район Бровары, также попала под обстрелы.

По информации Воздушных сил, общее количество задействованных средств воздушного нападения составило 741 единицу, из них 728 – беспилотники.

Портал "Комментарии" уже писал, что Великобритания и Европейский Союз решили отложить планы по отправке военных подразделений в Украину после потенциального прекращения огня. Такое решение явилось следствием провальных попыток США повлиять на мирное урегулирование и нежелание Вашингтона предоставлять гарантии безопасности европейским военным, пишет The Telegraph.