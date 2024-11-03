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Игнат подтвердил информацию о специалистах ПВО в пехоте: стали ли сбивать «шахеды» хуже

«Шахеды» сбивают не только Воздушные силы, показатели сбития не уменьшились, заявил Игнат

сегодня, 07:59
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Ткачик Олеся

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", потому что из частей Воздушных Сил и не только немало людей направляют в пехоту. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат подтвердил информацию о специалистах ПВО в пехоте: стали ли сбивать «шахеды» хуже

Юрий Игнат

"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. И, конечно, это влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" – отметил Игнат.

Впрочем, он обвинил Безуглую в том, что она манипулирует информацией. По его словам, правда в том, что "шахеды" сбивают не только Воздушные Силы, а все Силы обороны, которые имеют чем это сделать.

Как говорит Игнат, при вчерашнем налете "шахедов" их сбивали совместными усилиями всех сил обороны. При этом он подчеркнул, что процент сбивания дронов из РФ отнюдь не уменьшился, что подтверждают ежедневные официальные отчеты.

"Объясню еще раз — вместе с шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из говн@ и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина – они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о меньшем сбивают — очевидна!" – заявил Игнат.

При этом он поинтересовался у Безуглой, которая недавно работала в профильном оборонном комитете, как народные депутаты так могли провалить мобилизацию, что дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглая заявила, что украинские силы стали меньше сбивать российских дронов. По ее словам, причина падения этого показателя объясняется тем, что специалистов по противовоздушной обороне переводят в пехоту.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.ignat/posts/pfbid02CMmhihR1DRFureY784ybA4ZArMk5qiTsgUbCJXF8DNYyG1R8VX5JCzMLvZaxHHezl
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