Идея о временном перемирии сыграет злую шутку с Украиной: названа серьезная опасность

Спецпредставитель президента США Виткофф недавно посетил Москву, где, по словам российской стороны, имел "конструктивный" разговор с Путиным. Центральной темой трехчасовой встречи стала война против Украины. Политолог Олег Саакян считает, что продолжительность беседы может свидетельствовать либо об очередной "исторической лекции" со стороны Путина, либо об отсутствии четко согласованных позиций перед разговором.

Фото: из открытых источников

"Или Путин снова провел Виткоффу историческую лекцию, или было сложно разговаривать, потому что заранее ничего не было договорено", — предположил Саакян.

По мнению эксперта, разговор между Путиным и Виткоффом был настоящими переговорами, в ходе которых определялись планы и видение развития ситуации. Саакян обращает внимание на ключевую интригу: приехал ли спецпосланник, чтобы передать Кремлю позицию США, или чтобы узнать сценарий Москвы и доложить его Трампу.

"Интрига кроется в том, приехал ли Виткофф, чтобы объяснить России, что ее ждет, если она не будет идти на конструктивные шаги, или он прибыл, чтобы услышать сценарий Кремля и затем озвучить его Трампу", — подчеркнул Саакян.

Москва, по словам аналитика, может использовать идею временного прекращения огня, чтобы "подарить" Трампу политическую победу, но в то же время сама выигрывает больше.

"Для России ничего "в минус" не меняется — предприятия в дальнейшем будут работать и, наоборот, не будут терпеть удары украинских дронов и ракет", — подчеркнул Саакян.

Более того, именно Кремль сможет решать, когда снова начать обстрелы, создав для этого искусственный повод. Например, заявить о якобы украинской атаке на гражданский объект. Такие провокации позволяют России снова атаковать, при этом воспользовавшись "паузой" для накопления боеприпасов.

"Тогда все дроны и ракеты, которые будут произведены за это время, снова свалятся на головы украинцев в тот момент, когда это будет необходимо России. А в процессе она выиграет время без дополнительного санкционного давления", — пояснил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", согласие Кремля на мирные переговоры — это не искренний жест, а очередная стратегия затягивания времени, считает бывший посол Украины в США, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. В интервью Radio NV дипломат отметил, что Россия не меняет свою тактику, а лишь "имитирует конструктивность".