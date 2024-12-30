Идет не к миру, а к новому витку эскалации: кому теперь угрожает РФ за помощь Украине

Путинский режим заявляет, что передача Данией второй партии истребителей F-16 "провоцирует дальнейшую эскалацию" войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандисткам "РИА Новости" сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат РФ заявил, что решение Копенгагена вынуждает Российскую Федерацию "принимать адекватные меры", в том числе военно-технического характера.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен в комментарии TV2 ответил, что подобные заявления направлены на запугивание стран, которые поддерживают борьбу Украины за свою свободу.

"Важно сказать датскому населению, что прямой военной угрозы для Дании со стороны России не существует. Мы являемся членом НАТО — большого зонтика безопасности, — который основан на том, чтобы быть в состоянии помочь нам в случае возникновения конфликта", – заявил глава Минобороны Дании.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр объяснил это развертыванием аналогичного оружия Соединенными Штатами Америки. По утверждению Сергея Лаврова, США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира". В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Сергей Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.

На вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до окончания срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что "на сегодня очевидно, что, например, наш (российский – ред.) мораторий на размещение РСМД (ракет средней и меньшей дальности – ред.) уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказаться".



