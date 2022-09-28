Идентифицированы командиры ОМОН и Росгвардии, по приказу которых расстреливали гражданских в Гостомеле

25 февраля 2022 года в городе Гостомель Киевской области российские военные расстреляли 12 гражданских автомобилей. Убиты 11 мирных людей, в том числе один ребенок, еще 15 получили ранения. Расследование и оперативное сопровождение осуществляли работники ГУНП в АР Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Печерского района.

Расстрел автомобиля

Целью российских спецназовцев было захват правительственного квартала в Киеве, зданий Офиса Президента, Верховной Рады, Правительства, а также захват или ликвидация высшего руководства государства: президента, спикера, премьер-министра Украины, других.

После первых серьезных потерь русские войска заняли боевые позиции на улице Шевченко напротив ЖК "Чешский двор" и по улице Свято-Покровской возле магазина "Фора". Установлено, что среди них было 3 старших офицеров, принявших решение о расстреле гражданского населения, захвате жилых домов и захвате заложников.

На указанных позициях оккупанты находились с 08:00 до 15:00 часов. На опубликованных кадрах видно, как военные РФ ведут огонь по автомобилям, пытающимся уехать из захваченного города. Стреляли из пулеметов, автоматов и даже из БТРов. Как установили следователи, по меньшей мере в авто выпускали 38 шаров. Больше всего – 178 – попало в ВАЗ-2106.

"Циничность самого расстрела связана с тем, что расстреливали не несущее угрозу гражданское население. Расстреливали, как на сафари… Это не разовый выстрел кого-то там. Это централизованная команда. Подразделение было централизовано и управлялось", — говорится в расследовании.

По факту преступлений допрошены более 100 человек в качестве свидетелей и 30 человек в качестве потерпевших. Назначено более 70 экспертиз.

Установлены лица трех командиров, отдавших приказ расстреливать гражданских: командир ОМОН по Красноярскому краю Сергей Викторович Казеичев (29.01.1971), заместитель командира ОМОН по Красноярскому краю Вейкколайнен Сергей Валерьевич (04.12.1976), заместитель начальника управления федеральной службы войск Рос Потопальский Олег Васильевич (01.09.1971).

Кроме них установлены два стрелка — военнослужащие Росгвардии, выполнявшие преступный приказ: Малахаев Алексей Сегриевич (05.02.1978) и Гадалов Никита Сергеевич (20.12.1993).

Им доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Преступникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.





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